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Sport

Leclerc je „lstivý malý bastard“, psal novinář. Přišel o akreditaci, chystá se bojkot

ČTK
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Mezinárodní automobilová federace (FIA) odebrala akreditaci na závěrečné tři Velké ceny sezony formule 1 novináři Jonathanu McEvoyovi, jenž ve svém názorovém sloupku kritizoval pilota Ferrari Charlese Leclerca.

Abu Dhabi Grand Prix
Charles LeclercFoto: REUTERS – Amr Alfiky
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McEvoyův zaměstnavatel, britský list Daily Mail, uvedl, že bude na protest tyto Grand Prix v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí bojkotovat a nebude informovat o dění ze závodů či tiskových konferencí.

McEvoy, jenž o formuli 1 píše přes dvacet let, přišel o akreditaci kvůli sloupku z 4. listopadu. Monackého pilota Leclerca v něm označil za „lstivého malého bastarda“ při hodnocení jeho souboje s britským týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem v úvodním kole Velké ceny Mexika.

FIA rozhodnutí odůvodnila tím, že McEvoyův sloupek „nedosahoval očekávaných standardů profesionality“ od akreditovaných novinářů. Federace doplnila, že Daily Mail mohl na zbývající Velké ceny poslat jiného reportéra. Šéf sportovního oddělení bulvárního deníku Chris Dean označil trest za „bezprecedentní a nepřijatelný útok na svobodu tisku“ a požadoval, aby byla novináři akreditace vrácena.

V následném sloupku McEvoy naznačil, že mu FIA odebrala akreditaci na popud šéfa týmu Ferrari Freda Vasseura. Web The Athletic nicméně na základě svého zdroje z italské stáje uvedl, že Vasseur stížnost nepodal.

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