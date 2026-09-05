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Sport

Divočina na F1 v Monze. Favoritům vyfoukl pole position překvapivě Gasly

ČTK
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Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie formule 1 překvapivě vyhrál Pierre Gasly. Francouzský pilot stáje Alpine si připsal první pole position v kariéře.

Italian Grand Prix
Pierre GaslyFoto: REUTERS – Guglielmo Mangiapane
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Gasly rozhodl v závěrečném kole a vyhrál s náskokem šesti setin před Russellem. Nejlepším kvalifikačním výsledkem francouzského pilota dosud bylo druhé místo z Velké ceny Kataru v roce 2021.

Třicetiletý Gasly si tak alespoň částečně spravil náladu poté, co v pátek z rozhodnutí odvolacího soudu Mezinárodní automobilové federace FIA přišel o třetí místo v červnovém závodu v Monaku.

Gasly současně potvrdil, že Monza je jeho oblíbenou tratí. V "Chrámu rychlosti", jak se okruhu přezdívá, před šesti lety ještě v barvách stáje AlphaTauri dosáhl na jediné dosavadní vítězství v kariéře.

"Věděl jsem, že jsem zajel dobré kolo, ale tohle je neuvěřitelné. Devět let jsem na to čekal," řekl Gasly. "Asi je tu něco zvláštního, když jsem tady vyhrál první závod a teď i kvalifikaci," dodal.

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Vedle Gaslyho se do první řady postaví Russell. Britský pilot tak má ideální pozici, aby snížil svou ztrátu v průběžném pořadí šampionátu, ve kterém je druhý s mankem 59 bodů na týmového kolegu Kimiho Antonelliho.

"Shodou okolností jsem před kvalifikací hrál s Pierrem šachy a porazil mě. Tak jsem si řekl, že mu to oplatím v kvalifikaci. Jenže on mě porazil znovu," uvedl Russell. "Jsem zklamaný, že jsem nevyhrál. Ale Pierre a Alpine jsou ve formě a zasloužili si to," řekl.

Antonelli skončil v kvalifikaci sedmý, ale po nepovolené výměně motoru odstartuje až z 20. pozice. Za ním budou už jen Liam Lawson z Red Bullu a Alexander Albon z Williamsu, kteří byli rovněž potrestáni za výměnu komponent.

"Dneska byla moje role jasná, pomáhal jsem Georgovi. Tým mě o to požádal a já se snažil udělat maximum," řekl Antonelli. "Zítra musíme ustát dvě úvodní šikany a pak co nejrychleji dojet ty nejlepší," dodal.

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Piastri na třetí příčce za Gaslym zaostal o 18 setin, za ním se seřadili jezdci Ferrari. Čtvrtý byl Charles Leclerc, pátý sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který stejně jako Russell na Antonelliho v šampionátu ztrácí 59 bodů.

Čtyřnásobný šampion a loňský vítěz z Monzy Max Verstappen z Red Bullu v kvalifikaci skončil šestý. Až devátý byl obhájce titulu Lando Norris z McLarenu, díky Antonelliho penalizaci však odstartuje z osmé pozice.

Nedělní závod odstartuje v 15 hodin.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:

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1. Gasly (Fr./Alpine) 1:21,786, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,060, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,180, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,218, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,225, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,284.

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