Bizarní potíže s asfaltem zdržely formule v Monaku. Italský úkaz pak přepsal historii

Velkou cenu Monaka formule 1, jež byla deset kol před koncem na tři čtvrtě hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli.
Devatenáctiletý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa.
Antonelli dosáhl na triumf po startu z pole position ve věku 19 let a 286 dnů a vyhrál pátou letošní Grand Prix za sebou. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu, i když cílem projel jako čtvrtý za krajanem Pierrem Gaslym z Alpine, jenž ale po penalizaci klesl až na osmou pozici.
U sousedů „platili za podivíny“. Jak rodiče Půlnoční bouře bojovali s úřady
Rodiče ji pojmenovali podle bouře, která se spustila během noci jejího narození. To se ale nezdálo českým úřadům. Problémů s nimi pak měla rodina víc, například kvůli chybějícímu očkování. Příběh dívky s neobvyklým jménem tento měsíc připomíná seriál Jitřní záře vysílaný televizí Nova. Deník Aktuálně.cz popisuje případ, který počátkem tisíciletí rezonoval celým Českem.
Pět metrů nad zemí a dvousetkilometrová rychlost. Tenhle dron odříznul Krym
Cena jednoho kusu je 5000 eur, ale škody na ruské straně jdou do milionů. Americký dron Hornet se stal nejefektivnější zbraní ukrajinských sil. Výrobce Perennial Autonomy, který patří bývalému šéfovi Google Ericu Schmidtovi, technické detaily úzkostlivě tají. Rusové však z trosek sestřelených aparátů sestavili kompletní analýzu. Výsledek? Čelí technologické anomálii, kterou nedokážou narušit.
Dcera autokrata vs. zachránce chudého venkova. Peru čeká těsný boj o hlavu státu
V Peru se otevřely volební místnosti v druhém kole prezidentských voleb, píší agentury. Ve volbách proti sobě stojí jedenapadesátiletá pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcera bývalého autoritářského exprezidenta, a sedmapadesátiletý levicový poslanec Roberto Sánchez, jehož podporuje zejména chudý venkov.
Albánci vyšli do ulic. Trumpův zeť chce v chráněném parku postavit luxusní megaresort
Albánie se v poslední době stává stále lákavější turistickou destinací. A to i pro Čechy, kteří u moře dokonce nakupují i byty. Panenské pláže a krásná příroda ale zaujaly i Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten má v plánu v chráněném území vybudovat obří luxusní turistický resort. V posledních dnech ale proti tomuto plánu zesilují protesty Albánců.
ŽIVĚ „Až potom...!“ Trump nehodlá zrušit sankce proti Íránu před uzavřením dohody
Americký prezident Donald Trump uvedl, že by před uzavřením mírové dohody s Teheránem nezrušil sankce proti Íránu a neuvolnil jeho zmrazená aktiva. Šéf Bílého domu to řekl v rozhovoru s televizí NBC News.