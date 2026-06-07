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Sport

Bizarní potíže s asfaltem zdržely formule v Monaku. Italský úkaz pak přepsal historii

ČTK,Sport

Velkou cenu Monaka formule 1, jež byla deset kol před koncem na tři čtvrtě hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli.

Monaco F1 GP Auto Racing
Andrea Kimi Antonelli, Monaco F1 GP Auto RacingFoto: CTK
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Devatenáctiletý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa.

Antonelli dosáhl na triumf po startu z pole position ve věku 19 let a 286 dnů a vyhrál pátou letošní Grand Prix za sebou. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu, i když cílem projel jako čtvrtý za krajanem Pierrem Gaslym z Alpine, jenž ale po penalizaci klesl až na osmou pozici.

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