„Ať nosí helmu jen u kadeřníka.“ Aristokratka bourala předsudky, smrt ji ale zdrtila

Jako první žena usedla do vozu formule 1. Maria Teresa de Filippisová, jež se narodila přesně před sto lety, tak navždy změnila motorsport. Připomeňte si její pozoruhodný příběh.
Narodila se 11. listopadu 1926 v Neapoli v bohaté aristokratické rodině a od mládí tíhla k adrenalinovým sportům. Nejdřív se věnovala jezdectví, sázka s jejími dvěma bratry ji však přivedla k automobilům.
„Říkali, že nebudu rychlá. Tak jsem jim to chtěla dokázat,“ vzpomínala později De Filippisová na své začátky.
V roce 1948 usedla do Fiatu 500 a hned ve svém prvním závodě mezi Salernem a Cavou de’ Tirreni zvítězila. Ta chvíle nebyla jen sportovním úspěchem, ale začátkem příběhu, na jehož konci stála formule 1.
Cesta do F1 ovšem nebyla vůbec snadná. Motoristický sport byl tehdy, podobně jako i dnes, převážně mužskou doménou a De Filippisová se často setkávala s otevřenou nedůvěrou.
Jeden závodní funkcionář dokonce prohlásil: „Jediná helma, kterou by žena měla nosit, je ta u kadeřníka.“ Přesto se Italka nenechala odradit a tvrdě pracovala na svém řidičském umění.
První velký krok přišel v roce 1958. Tehdy usedla za volant Maserati 250F a účastnila se závodu formule 1. Ačkoli se jí nepodařilo na Velkou cenu Monaka kvalifikovat, o pár závodů později v Belgii už se na startovní rošt postavila.
Stala se tak první ženou, která kdy závod F1 skutečně odstartovala. A hned ve Spa-Francorchamps si dojela pro svůj nejlepší výsledek – desáté místo. Tehdy to ještě na body nestačilo.
Kariéra průkopnice ve formuli 1 byla krátká. Po několika pokusech kvalifikovat se a dvou závodech, které nedokončila kvůli technickým problémům, přišla v roce 1959 rána, která změnila její život.
Její kolega a přítel Jean Behra zahynul při nehodě během závodního víkendu a zdrcená De Filippisová se rozhodla s aktivním závoděním skončit. „Už jsem ztratila příliš mnoho přátel,“ osvětlila později důvod svého rozhodnutí.
Po ukončení kariéry zůstala ve světě rychlých kol a byla inspirací pro další generace žen, které se rozhodly proniknout do zákulisí, na závodní okruhy nebo „erzety“ rallye.
Zemřela v lednu 2016 ve věku 90 let, její odkaz žije nadále. „Nebyla jsem tu proto, abych bourala rekordy. Ale abych ukázala, že tu můžeme být i my ženy,“ prohlásila v jednom z rozhovorů.
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