Antonelli ovládl Austin, šampionem ale není. Oslavy mu překazil i kolega

Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu USA formule 1, první mistrovský titul ale ještě nezískal. Oslavy mu odložili kolega z Mercedesu George Russell, který skončil osmý, a Lewis Hamilton z Ferrari, jenž byl čtvrtý. Na druhé příčce dojel Hamiltonův týmový kolega Charles Leclerc, třetí byl Max Verstappen z Red Bullu.
Dvacetiletý Antonelli vyhrál podeváté v sezoně a navýšil vedení v šampionátu před Russellem na 123 bodů a před Hamiltonem na 124. K jistotě titulu ale potřeboval vést pět závodů před koncem ročníku o 125 bodů.
Další příležitost stát se nejmladším mistrem světa a prvním světovým šampionem z Itálie od roku 1953 bude mít rodák z Boloni příští týden v Mexiku. K jistotě titulu mu bude stačit získat alespoň dva body.
Antonelli navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Po startu se udržel bez větších potíží v čele a vedení navyšoval. K soubojům došlo za ním. Leclerc se nejprve dostal přes Verstappena, Nizozemec ale později jezdci Ferrari manévr oplatil a vrátil se na druhou příčku.
V pátém kole byl vyšetřovaný Russell za opuštění tratě a získání výhody. Komisaři nakonec britskému jezdci, který byl tou dobou na šestém místě, udělili pětivteřinový trest.
Verstappen zvolil strategii dvou zastávek a při té první ve 14. kole nasadil měkké pneumatiky. Za ním následovali piloti Ferrari a McLarenu. O devět kol později zajel do boxů také Russell, který si odpykal pětivteřinovou penalizaci a propadl se na desáté místo. Vzápětí zastavil u mechaniků také Antonelli.
V čele byl chvíli Verstappen, kterého ale stejně jako druhého Leclerca čekala druhá zastávka. Čtyřnásobný mistr světa z Red Bullu, který si stěžoval na technické potíže, zajel do boxů ve 31. kole. O kolo později předjel Antonelli Leclerca a vrátil se do čela. Russell se sice probojoval na osmé místo, zůstal však až do cíle zaseknutý za Oscarem Piastrim z McLarenu.
Ve 47. kole se sice Verstappen dostal před Norrise, vzápětí se ale neubránil útoku Leclerca a spadl zpět na třetí příčku. Šest kol před koncem odstavil vůz Valtteri Bottas z Cadillacu a pořadatelé zavedli režim virtuálního safety caru. Na pořadí v čele se už nic nezměnilo.
Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:35:16,650, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -13,078, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -17,485, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -18,515, 5. Norris (Brit./McLaren) -30,521, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -34,373.
Průběžné pořadí MS (po 18 z 23 závodů): 1. Antonelli 365, 2. Russell (Brit./Mercedes) 242, 3. Hamilton 241, 4. Verstappen 236, 5. Leclerc 233, 6. Norris 211.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 607, 2. Ferrari 474, 3. Red Bull 355, 4. McLaren 355, 5. Racing Bulls 102, 6. Alpine 69.
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