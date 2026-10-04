„A teď titul mistra světa.“ Ani pád dalšího českého vítěze Zlaté přilby nezastavil

Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po devíti letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.
„Teď už mi to všechno začíná pomalu docházet. Vůbec nevím, co se v té finálové jízdě stalo, musím si to pustit ještě asi tak desetkrát v televizi, protože jsem se úplně maximálně soustředil, aby to vyšlo," řekl na tiskové konferenci Kvěch, který se postaral o celkově šestnácté vítězství domácích barev a je dvanáctým vítězem reprezentujícím Česko a Československo.
Kvěch byl účastníkem jednoho ze dvou pádů v přerušených finálových jízdách. Na třetí pokus ale vše proběhlo bez problémů a český jezdec vybojoval ceněný triumf.
Vedle Kvěcha se do semifinále probojoval z domácích jezdců ještě Václav Milík. Do dneška poslední český vítěz závodu z roku 2017 obsadil desáté místo.
Čtyřiadvacetiletý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat ze skvělého výkonu ve finálové jízdě. Nastupoval do ní z nepříliš výhodné startovní pozice a startovalo se hned třikrát.
Při prvním opakování navíc Kvěch upadl, spolu s ním skončil hned v první zatáčce na zemi i Švéd Kim Nilsson, jehož karambol krátce po startu zastavil už i úvodní jízdu.
Na třetí pokus vypadl ze hry o další triumf hned v úvodu Australan Jason Doyle.
Trojnásobný vítěz závodu z let 2018 až 2020 vůbec neodstartoval a byl hodně zklamaný, že ani tentokrát se nedotáhne na nejúspěšnějšího australského plochodrážníka v historii závodu Leigha Adamse.
Kvěch byl po souboji v nájezdu do první zatáčky až pátý, brzy se ale prodral na druhé místo a naháněl Lotyše Andžejse Lebeděvse.
Nahrálo mu pak i specifikum Zlaté přilby - finálová jízda na šest kol. V předposledním okruhu se dostal před Lebeděvse a pak už si bezpečně dojel pro kýžený triumf. Poslední metry už si pak vychutnal triumfálně s rukou nad hlavou.
"Neměl jsem úplně nejlepší startovní pozici, ale když jsem tady seděl minule hned vedle vítěze, tak jsem tehdy také startoval z páté pozice. Takže to bylo jasné - stačilo se posunout už jen o jediné místečko. Jsem strašně rád, že se to povedlo. Byla tady super atmosféra, ale užil jsem si to až po jízdě, jak byli diváci nadšení, protože při ní jsem okolí vůbec nevnímal. Všem moc děkuju za podporu," vzkázal Kvěch.
„Vyhrát doma Zlatou přilbu je prostě úžasné. Když jsem se o tom tehdy bavil s Jasonem Doylem, říkal, že si toho cení jako titulu mistra světa. Právě ten titul mistra světa je určitě jedním z těch dalších cílů. Sám ale dobře vím, že k tomu je přede mnou ještě velká spousta práce," dodal Kvěch.
Lebeděvs, který stejně jako Doyle patřil letos mezi stabilní účastníky seriálu Grand Prix mistrovství světa, se mohl stát prvním vítězem z Lotyšska, opět po roce však musel vzít zavděk jen druhým místem.
Loni, kdy se finále startovalo dokonce čtyřikrát, ho v závěru připravil o prvenství defekt. Druhý byl navíc i v roce 2019. Třetí byl dnes Němec Kai Huckenbeck, čtvrtý Nilsson a pátý projel cílem Dán Nicolai Klindt.
Zatímco Kvěch si osahal ovál už ve vylučovacích jízdách, po nichž skončili Daniel Klíma s Janem Mackem, a prošel do finále s poměrně velkým přehledem, ačkoli v semifinálové skupině ani jednu ze tří jízd nevyhrál, Milíkovi pomohla štěstěna.
V klíčové třetí jízdě čtvrtfinálové skupiny se posunul na druhé místo poté, co měl před ním jedoucí Američan Luke Becker technické potíže.
V semifinále už ale na další postup nedosáhl, v jízdě o 7. až 12. místo skončil čtvrtý.
"Mám problémy s vyhřezlou ploténkou, takže se už čtyři dny láduju práškama. Celou sezonu mi nic nebylo, ale když potřebuju tady na ty tři dny v Pardubicích, tak mě něco potká," uvedl Milík v rozhovoru pro Českou televizi.
"Tohle mě trošku štve, ale jinak nijak naštvaný nejsem, převládá spokojenost. Začátek závodu byl dobrý, pak se to bohužel zhoršovalo. Jsem však moc rád, že vyhrál Honza, byl dneska hodně rychlý," dodal Milík na adresu kamaráda Kvěcha.
Pátým z českých jezdců, který do závodu zasáhl, byl již tradiční náhradník Jaroslav Petrák.
Zlatá přilba, závod na ploché dráze v Pardubicích:
Finále A: 1. Kvěch (ČR), 2. Lebeděvs (Lot.), 3. Huckenbeck (Něm.), 4. Nilsson (Švéd.), 5. Klindt (Dán), 6. Doyle (Austr.).
Finále B: 1. Heiselberg (Dán.), 2. Bellego (Fr.), 3. Hansen (Dán.), 4. Milík (ČR), 5. Jamróg (Pol.), 6. Ellis (Brit.).
Další pořadí: Klíma, Macek (oba ČR) vyřazeni ve vylučovacích skupinách.
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.
Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf zpravodajců v Bundestagu
Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. V pondělí to řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.