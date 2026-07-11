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Sport

Ferrari věřilo v budoucí šampiony. Oba bratry ale zabila vášeň pro rychlost

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Ricardo zemřel ve dvaceti, Pedro o devět let později. Přesto se z bratrů Rodríguezových staly největší závodní ikony Mexika a jejich odkaz dodnes žije. Osud staršího z bratrů se naplnil právě před 55 lety.

Bratři Ricardo a Pedro Rodríguezové s vozem Ferrari Dino 196 S na snímku z roku 1960
Bratři Ricardo a Pedro Rodríguezové s vozem Ferrari Dino 196 S na snímku z roku 1960Foto: Profimedia – SWNS / Profimedia
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V dějinách motoristického sportu existuje jen málo rodinných příběhů, které by byly tak fascinující a zároveň tak bolestné jako osud bratrů Pedra a Ricarda Rodríguezových.

Oba patřili mezi největší talenty své generace, oba se zapsali do historie formule 1 a oba zemřeli příliš brzy. Ricardo ve dvaceti letech, Pedro v jednatřiceti.

V Mexiku jejich jména dodnes vyslovují s úctou a největší závodní okruh v zemi nese jejich společné jméno.

Všechno přitom začalo téměř pohádkově. Bratři z bohaté rodiny z Mexico City odmalička propadli rychlosti. Nejprve závodili na kolech a motocyklech, později přesedlali do automobilů.

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Starší Pedro byl odvážný a neústupný, mladší Ricardo zase ohromoval mimořádným talentem. Už jako teenager poutal pozornost evropských týmů a Ferrari v něm vidělo budoucí hvězdu.

V roce 1961 se Ricardo stal prvním Mexičanem, který nastoupil do závodu mistrovství světa formule 1. Bylo mu pouhých devatenáct let a dlouhá léta byl nejmladším jezdcem, který kdy za Ferrari nastoupil do Grand Prix.

Odborníci nepochybovali, že jednou bude bojovat o titul mistra světa. Osud ale rozhodl jinak.

Při tréninku na domácí Velkou cenu Mexika v listopadu 1962 havaroval s vozem Lotus soukromého týmu Roba Walkera. Po selhání zavěšení narazil ve vysoké rychlosti do svodidel a na místě zemřel. Bylo mu teprve dvacet let.

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Pro Pedra to byla rána, která mohla znamenat konec kariéry. Jenže rozhodl se přesně opačně.

Krátce po bratrově smrti oznámil, že bude závodit dál, aby Ricardo nikdy nezmizel z paměti fanoušků. Sám později několikrát přiznal, že každé vítězství věnoval právě jemu.

Pedro Rodríguez a Lucien Bianchi, vítězové 24 hodin Le Mans 1968, s legendárním Fordem GT40
Pedro Rodríguez a Lucien Bianchi, vítězové 24 hodin Le Mans 1968, s legendárním Fordem GT40Foto: Gulf

A skutečně se stal jedním z nejlepších jezdců své doby. Ve formuli 1 vyhrál dvě Velké ceny, v Jihoafrické republice a na legendárním starém Spa-Francorchamps, kde v dešti předvedl jednu z nejslavnějších jízd sedmdesátých let.

Jeho doménou však byly vytrvalostní závody. Vyhrál slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, čtyřikrát ovládl Daytonu a s Porsche pomohl získat titul mistra světa značek.

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Mezi soupeři měl pověst jezdce, který se nezalekne deště ani tmy. Přezdívali mu „oči kočky“, protože právě v nejtěžších podmínkách býval téměř neporazitelný.

Ani jeho příběh ale neměl šťastný konec. Dne 11. července 1971 nastoupil do závodu evropské Interserie na městském okruhu Norisring v Norimberku.

Ferrari 512 M, se kterým startoval, přišlo podle dobových svědectví po problému s pravou přední pneumatikou o ovladatelnost. Vůz narazil do bariéry, odrazil se zpět na trať a vzápětí vzplál.

Pedro svým zraněním podlehl. Bylo mu jednatřicet let. Tragédie definitivně uzavřela jednu z nejvýjimečnějších kapitol světa rychlých kol.

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Přesto bratři Rodríguezovi nikdy nezmizeli z paměti. Už v roce 1973 byl okruh Magdalena Mixhuca v Mexico City přejmenován na Autódromo Hermanos Rodríguez.

Každý pilot formule 1, který dnes na této trati závodí, připomíná svým startem odkaz obou bratrů.

Pro Mexičany nejsou Pedro a Ricardo jen bývalými závodníky. Představují symbol odvahy, talentu i ceny, kterou může touha po rychlosti přinést.

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