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Sport

Facka v Brně otřásla MotoGP. Bezzecchi ale našel i své zastánce

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Marco Bezzecchi přišel po facce traťovému maršálovi o start v motocyklové Velké ceně České republiky. Reakce jeho kolegů ale nebyly zdaleka jednoznačné.

Marco Bezzecchi během VC České České republiky 2026
Marco Bezzecchi během VC České České republiky 2026Foto: Aprilia/GPAGENCY/Valerio Porrozzi
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Marco Bezzecchi během VC České České republiky 2026
Marco Bezzecchi během VC České České republiky 2026
Marco Bezzecchi na Aprilii v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky 2026
Marco Bezzecchi během VC České České republiky 2026
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6 fotografií

Když Bezzecchi po sobotním sprintu v Brně udeřil traťového maršála, zdálo se, že o správnosti následného trestu nebude nikdo pochybovat.

Lídr šampionátu přišel o možnost nastoupit do nedělní Velké ceny a později sám uznal, že překročil hranici.

Přesto následná vlna reakcí ukázala, že pohled jezdců MotoGP na celý incident je mnohem pestřejší.

Největší pozornost vzbudila slova Marka Márqueze. Španělská hvězda dala jasně najevo, že Bezzecchi udělal chybu, zároveň ale odmítla situaci dále eskalovat.

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„Udělal chybu. Myslím, že si to uvědomuje. Když spadnete ze závodního motocyklu, jste plní adrenalinu a frustrace. Někdy reagujete způsobem, kterého později litujete,“ řekl Márquez.

Osminásobný mistr světa navíc připomněl, že Ital už za své jednání zaplatil vysokou cenu.

„Dostal trest. Teď se z toho musí poučit a jít dál. Jsem si jistý, že už nic podobného neudělá,“ prohlásil vítěz brněnské Grand Prix.

Zajímavý pohled nabídl také Valentino Rossi. Bezzecchi je členem jeho akademie a dlouhodobě patří mezi Italovy chráněnce. Přesto legendární „Doktor“ nezpochybňoval, že Ital pochybil.

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„Myslím, že Marco udělal chybu,“ řekl devítinásobný mistr světa. Následně přiznal, že ho překvapila tvrdost sankce.

„Upřímně jsem nečekal, že kvůli tomu nebude moci závodit. Ale takové je rozhodnutí ředitelství závodu a musíme ho respektovat,“ krčil rameny.

Právě Rossiho slova vyvolala mezi fanoušky rozsáhlé debaty. Zatímco jedni souhlasili, že zákaz startu byl velmi tvrdý, druzí upozorňovali, že fyzický kontakt s traťovým maršálem musí být potrestán bez ohledu na okolnosti.

Nejdůležitější reakce nakonec přišla od samotného Bezzecchiho. „Chci se omluvit maršálovi, kterého jsem udeřil. To, co jsem udělal, bylo špatné. Neexistuje pro to omluva,“ uvedl Ital.

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Připomněl také, že si dobře uvědomuje práci lidí kolem tratě. „Maršálové odvádějí neuvěřitelnou práci a riskují kvůli nám. Mám k nim velký respekt,“ prohlásil italský jezdec.

Ještě emotivnější scénu přineslo nedělní ráno v Brně. Bezzecchi navštívil maršálské stanoviště, kde se setkal s mužem, kterého udeřil, a opakovaně se mu omlouval.

Přišlo podání ruky a následně i objetí. Bezzecchi maršálovi věnoval i své závodní rukavice. Právě tento okamžik mnoho lidí v paddocku označilo za důležitější než samotný trest.

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