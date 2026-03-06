Elektrické křeslo, kterému upadla zrcátka. Nová éra F1 začala pro Aston Martin noční můrou

Legendární konstruktér Adrian Newey přiznal bezradnost. Motor Honda v monopostech Aston Martin trápí vibrace, jezdci mají omezený počet kol a tým řeší nedostatek baterií.
Velkolepé plány Aston Martinu před novou érou formule 1 dostaly hned v úvodu tvrdou ránu. Po pátečních trénincích na Velkou cenu Austrálie je jasné, že ambiciózní projekt kanadského miliardáře Lawrence Strolla prožívá hlubokou krizi. A největší problém neleží ani tak v samotném voze, ale v novém motoru Honda.
Už zimní testy v Bahrajnu naznačily, že něco není v pořádku. Vibrace z pohonné jednotky totiž způsobují vážné technické potíže. „Nevím, k čemu to přirovnat. Asi jako kdybyste seděli v elektrickém křesle,“ prohlásil doslova vyklepaný pilot Lance Stroll.
Vibrace ničí techniku i baterie
V Melbourne se situace ještě zhoršila. Fernando Alonso se v prvním tréninku vůbec nedostal na trať a Stroll zvládl pouhá tři kola.
Problém je navíc mnohem vážnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Aston Martin má k dispozici už jen dvě baterie – ty, které jsou momentálně ve vozech.
„Jsme na tom opravdu špatně. Máme jen dvě baterie. Ty které jsou v autech. Pokud o jednu přijdeme, bude to velký problém,“ přiznal otevřeně Adrian Newey.
Legendární konstruktér, který do týmu přišel jako hlavní technická posila, dokonce mluví o pocitu bezmoci.
„Upřímně řečeno se cítím trochu bezmocný, protože máme velmi zásadní problém s pohonnou jednotkou. A protože skoro nejezdíme, zároveň vůbec nezískáváme informace o autě,“ vysvětlil.
Potíže mají především kořeny ve vibracích motoru. Ty během zimních testů poškodily několik bateriových článků a v Austrálii se ukázalo, že problém zdaleka není vyřešený. Honda sice přivezla nové řešení, které má snížit vibrace přenášené do baterie, ale základní příčina potíží zůstává.
„Zdrojem vibrací je pohonná jednotka. Podvozek je v tomto případě jen příjemcem,“ vysvětlil Newey.
Zvládnou celý závod?
Důsledky jsou přitom až bizarní. Vibrace jsou tak silné, že způsobují drobné technické závady na voze. „Padají nám zrcátka a podobné věci,“ přiznal Newey.
Ještě větší problém ale představuje dopad na samotné jezdce. Vibrace se totiž přenášejí do volantu a následně do rukou pilotů.
„Fernando má pocit, že nemůže jet víc než 25 kol v kuse, jinak riskuje trvalé poškození nervů v rukou. Lance říká, že jeho limit je asi 15 kol,“ prohlásil Newey.
Taková omezení jsou v závodě formule 1 samozřejmě nepředstavitelná. Proto Aston Martin už před víkendem přiznal, že dokončení závodu v Melbourne je velmi nepravděpodobné.
Fernando Alonso se sice snažil situaci uklidnit, ale potvrdil, že vibrace jsou znatelné.
„Není to bolest. Adrenalin je silnější než cokoli jiného. Kdybychom bojovali o vítězství, vydrželi bychom v autě klidně tři hodiny,“ řekl Španěl.
Současně ale dodal, že dlouhodobé následky nikdo nezná. „Je to něco neobvyklého. Nemělo by to tam být a musíme najít řešení.“
Přes všechny trable Newey věří, že potenciál vozu není úplně špatný. Podle jeho odhadu má Aston Martin z hlediska podvozku zhruba pátý nejrychlejší monopost na startovním roštu.
„Z pohledu podvozku jsme někde ve středu pole. Myslím, že ztrácíme asi tři čtvrtě sekundy až sekundu na absolutní špičku,“ odhadl.
Jenže dokud se nevyřeší problémy způsobené motorem, zůstane tento potenciál skrytý.
„Můžeme říct, že to není náš problém. Jenže ve skutečnosti je. Auto je vždy kombinací podvozku a pohonné jednotky,“ uzavřel Newey.
Pro Aston Martin tak začíná sezona, která měla být začátkem velkého vzestupu, velmi bolestivou realitou. Místo boje o špičku řeší tým v Melbourne mnohem základnější otázku - jestli se mu vůbec podaří dostat oba vozy na start závodu.
ŽIVĚ Maďaři vyhostí sedm Ukrajinců. Stíhají je pro podezření z praní špinavých peněz
Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X nazval počínání státním terorismem. Maďarský daňový úřad v pátek dopoledne oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Duše Volkswagenu si vysloužila potlesk. Devátý Golf se chce poučit z velkých přešlapů
Bude sice elektrický, ale pořád se známým designem. To naznačuje první skica deváté generace Volkswagenu Golf, kterou automobilka ukázala nejprve zaměstnancům závodu ve Wolfsburgu a pak také široké veřejnosti. Je to další ukázka toho, že německá automobilka se poučila z dřívějších přešlapů kolem elektrifikace.
Finský tenista prchal z Dubaje i s dětmi. Na hranicích ale přišly problémy
Tenisově prožili úžasný únor. Navazující zážitky by si nejspíš ale raději odpustili. Tenisté Harri Heliövaara z Finska a Brit Henry Patten kvůli válečné situaci na Blízkém východě uvízli v Dubaji. První jmenovaný pak dramatickou situaci pečlivě popsal ve svém blogu.
ŽIVĚ "Nemůžeme ohrozit životy našich lidí." Ázerbájdžán stáhuje z Íránu své diplomaty
Ázerbájdžán z bezpečnostních důvodů evakuuje z Íránu své diplomaty. Podle agentur Reuters a AFP to v pátek oznámil ministr zahraničí v Baku Džejhun Bahramov. Baku o den dříve obvinilo Teherán z dronového útoku na svou exklávu Nachičevan, při kterém byli podle něj zraněni čtyři lidé. Íránská armáda zodpovědnost za útok odmítla.
Desítky let příprav přišly vniveč. Američané dokonale využili íránskou slabinu
Írán strávil desetiletí budováním podzemních bunkrů, aby před zničením ukryl svůj rozsáhlý raketový arzenál. Necelý týden po začátku války se dvěma jeho nejmocnějšími protivníky ale tato strategie začíná vypadat jako chyba. Podle deníku Wall Street Journal totiž Američané znají lokace, a tak jen čekají, až se Íránci pokusí vytáhnout odpalovací zařízení.