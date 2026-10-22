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Sport

Eco rallye není na baterky. Soutěž elektromobilů se proměnila v šachovou partii

ECOdolomitesGT
ECOdolomitesGT
ECOdolomitesGT
ECOdolomitesGT
ECOdolomitesGT
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17 fotografií
ECOdolomitesGT |
Foto: Marco Passaniti, Peugeot Media
Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Na rovinkách je předjíždějí běžná auta, přesto bojují o vítězství. V eco rallye rozhodují metry, vteřiny i každá kilowatthodina energie. Nahlédněte do světa závodů, kde se vítězí hlavou, nikoli rychlostí.

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