Dvakrát se stal šampionem, pak přišel o nohy. Italův příběh dojal svět

Závodní pilot a úspěšný paralympionik Alessandro Zanardi se stal symbolem nezlomné odvahy.
Předpověď na celý víkend: Čekejte nepříjemné podmínky, počasí rozhodně nepotěší
Pokud plánujete o víkendu výlety, možná byste si měli náročnější výpravy rozmyslet. Českem se prožene nejen déšť, ale také silný vítr. Ve vyšších nadmořských výškách může i sněžit, uvedl ve své víkendové předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zlom přijde až startem nového týdne.
U Metuje našli zmizelou ženu. Vrah ji mnohokrát bodl, pak ji okradl
Královéhradečtí krajští kriminalisté obvinili čtyřiatřicetiletého muže z vraždy jednašedesátileté ženy ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Oběť mnohokrát bodl, v důsledku čehož žena zraněním podlehla. Po činu vzal věci, které měla u sebe. ČTK to v pátek sdělil policejní mluvčí Martin Stránský. Podle kriminalistů nebyli příbuzní. Obviněný muž je českým občanem.
Muž střílel z auta na předměstí Paříže, šlo zjevně o terorismus
Nejméně jednoho mrtvého a čtyři raněné si v pátek dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže. Informoval o tom francouzský premiér Sébastien Lecornu. Případ převzala protiteroristická prokuratura (PNAT). Podle ní muž v obci Trappes střílel z automobilu a později byl zatčen. Místní starosta televizi BFM TV řekl, že pachatel zjevně střílel náhodně a chtěl způsobit masakr.
Havlíček z ANO: Žádná prasárna, plníme program. Peníze pro ČT a ČRo přinese i EET
Změna financování České televize a Českého rozhlasu podle Karla Havlíčka neohrožuje jejich nezávislost: mění se prý jen zdroj peněz. Výnos z EET má výpadek částečně pokrýt. Neúspěch ANO v senátních volbách pak místopředseda hnutí vysvětluje hlavně tím, že strana nedokázala zmobilizovat své voliče. Ministr průmyslu a obchodu byl hostem Spotlight na Aktuálně.cz
ŽIVĚ Rusové poslali na Dnipro a jeho okolí v noci nejméně 20 dronových útoků, trefili elektrárnu
Ukrajinské úřady hlásí zraněné po nočních ruských vzdušných útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve městě Sumy. Terčem úderů se stala také tepelná elektrárna, což si vyžádalo přerušení výroby energie, uvedla v pátek ráno ukrajinská energetická společnost DTEK. Rusko oznámilo útoky na ukrajinský přístav Vylkove, loď v Černém moři a železniční depo v Poltavské oblasti.