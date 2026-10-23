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Sport

Dvakrát se stal šampionem, pak přišel o nohy. Italův příběh dojal svět

Bývalý italský jezdec formule 1 Alessandro Zanardi na paralympijských hrách
Alex Zanardi
Alex Zanardi na paralympiádě
Alex Zanardi
Alex Zanardi
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26 fotografií
Bývalý italský jezdec formule 1 Alessandro Zanardi na paralympijských hrách |
Foto: Reuters
Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Závodní pilot a úspěšný paralympionik Alessandro Zanardi se stal symbolem nezlomné odvahy.

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Královéhradečtí krajští kriminalisté obvinili čtyřiatřicetiletého muže z vraždy jednašedesátileté ženy ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Oběť mnohokrát bodl, v důsledku čehož žena zraněním podlehla. Po činu vzal věci, které měla u sebe. ČTK to v pátek sdělil policejní mluvčí Martin Stránský. Podle kriminalistů nebyli příbuzní. Obviněný muž je českým občanem.

Shooting in a street in Trappes, a suburb near Paris
Shooting in a street in Trappes, a suburb near Paris
Shooting in a street in Trappes, a suburb near Paris

Muž střílel z auta na předměstí Paříže, šlo zjevně o terorismus

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Havlíček připustil, že nesplněný slib mohl přispět k tomu, že někteří voliči ANO zůstali ve druhém kole senátních voleb doma.
Havlíček připustil, že nesplněný slib mohl přispět k tomu, že někteří voliči ANO zůstali ve druhém kole senátních voleb doma.
Havlíček připustil, že nesplněný slib mohl přispět k tomu, že někteří voliči ANO zůstali ve druhém kole senátních voleb doma.

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Změna financování České televize a Českého rozhlasu podle Karla Havlíčka neohrožuje jejich nezávislost: mění se prý jen zdroj peněz. Výnos z EET má výpadek částečně pokrýt. Neúspěch ANO v senátních volbách pak místopředseda hnutí vysvětluje hlavně tím, že strana nedokázala zmobilizovat své voliče. Ministr průmyslu a obchodu byl hostem Spotlight na Aktuálně.cz

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Následky dřívějších útoků ve městě Dnipro. Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na Telegramu napsal, že Rusko v noci podniklo nejméně 20 dronových útoků na toto město a jeho okolí.
Následky dřívějších útoků ve městě Dnipro. Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na Telegramu napsal, že Rusko v noci podniklo nejméně 20 dronových útoků na toto město a jeho okolí.
Následky dřívějších útoků ve městě Dnipro. Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na Telegramu napsal, že Rusko v noci podniklo nejméně 20 dronových útoků na toto město a jeho okolí.

ŽIVĚ Rusové poslali na Dnipro a jeho okolí v noci nejméně 20 dronových útoků, trefili elektrárnu

Ukrajinské úřady hlásí zraněné po nočních ruských vzdušných útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve městě Sumy. Terčem úderů se stala také tepelná elektrárna, což si vyžádalo přerušení výroby energie, uvedla v pátek ráno ukrajinská energetická společnost DTEK. Rusko oznámilo útoky na ukrajinský přístav Vylkove, loď v Černém moři a železniční depo v Poltavské oblasti.

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