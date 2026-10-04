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Sport

Drama až do samého konce. O novém šampionovi v rallye rozhodla předposlední zatáčka

Radek Vičík
Radek Vičík
ČTK,Radek Vičík
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Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale dvě zatáčky před cílem Italské rallye vyjel mimo trať.

Elfyn Evans v Toyotě
Elfyn Evans v Toyotě během Italské rallye 2026Foto: TGR – McKlein
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"Asi mi to ještě úplně nedošlo. Byl jsem si celkem jistý, že je po všem. Nejel jsem tu zkoušku nejlépe. Dal jsem do toho všechno, ale nebyla to čistá jízda," řekl Evans.

"Olivera je mi líto. Odjel neuvěřitelný víkend a mrzí mě, že o vítězství přišel takhle před cílem," dodal velšský jezdec.

V konečném hodnocení seriálu prohrál syn světového šampiona z roku 2003 Nora Pettera Solberga s Evansem o pět bodů.

Sedmatřicetiletý Brit navázal na triumfy krajanů Colina McRae v roce 1995 a Richarda Burnse, který ovládl mistrovství světa o šest let později. V předchozích šesti letech skončil Evans v šampionátu pětkrát druhý. Nyní se dočkal vytouženého titulu, i když v závěrečné soutěži sezony byl až pátý a získal jen 13 bodů.

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V předchozích šesti letech skončil Evans v šampionátu pětkrát druhý. Nyní se dočkal vytouženého titulu, i když v závěrečné soutěži sezony byl až pátý a získal jen 13 bodů.

Solbergovi nakonec nestačily výborné výkony v druhé polovině sezony ani vítězství na Sardinii, kde si připsal 29 bodů.

Evans vjel do třinácté letošní rallye s náskokem 17 bodů na druhého Fina Samiho Pajariho, na Solberga měl k dobru 21 bodů.

Švédský jezdec potvrzoval na Sardinii výbornou formu, která mu vynesla triumf v předchozí Chilské rallye a druhá místa v Estonsku a Finsku.

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Před závěrečnou extra hodnocenou power stage ztrácel na Brita, kterého zbrzdil stejně jako v Chile defekt v předposlední rychlostní zkoušce, už jen bod.

Karty tak byly rozdány jasně - kdo z nich bude na sedmikilometrovém úseku rychlejší, získá titul. Solberg startoval jako poslední a jel si pro titul.

Těsně před cílem, kde na něj čekal i jeho otec Petter, se však dopustil na prašné cestě chyby a skončil mimo trať.

Malou útěchou pro pětadvacetiletého Švéda bylo čtvrté vítězství v kariéře. Druhý v Italské rallye skončil s téměř minutovou ztrátou loňský vítěz a devítinásobný mistr světa Francouz Sébastien Ogier. Pátý Evans měl na Solberga manko 4:48,1 minuty.

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Solberg absolvoval premiérovou sezonu mezi elitou. Loni startoval v kategorii WRC poprvé v Estonské rallye místo absentujícího Ogiera a rovnou vyhrál.

Letošní sezonu odstartoval triumfem v Rallye Monte Carlo, kterou ovládl jako nejmladší jezdec v historii. Pak prožil slabší období, po němž mocně dotahoval Evanse, ale zlatou tečku se mu nakonec napsat nepodařilo.

Italská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 3:24:57,0, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -57,6, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -1:37,4, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:38,6, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -4:48,1, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -6:02,4.

Konečné pořadí MS (po 13 soutěžích): 1. Evans 243, 2. Solberg 238, 3. Pajari 237, 4. Ogier 189, 5. Fourmaux 183, 6. Kacuta 175.

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Konečné pořadí týmů: 1. Toyota 662, 2. Hyundai 440, 3. Toyota II 251, 4. M-Sport Ford 168.

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