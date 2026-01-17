Přeskočit na obsah
Sport

Dakar je v cíli. Engel v kategorii motocyklů uzavřel dvacítku

ČTK

Luciano Benavides z Argentiny se stal vítězem Rallye Dakar v kategorii motocyklů, poté co v poslední etapě předstihl Američana Rickyho Brabce. Tovární jezdec KTM nakonec vyhrál o pouhé dvě sekundy a navázal na dva triumfy bratra Kevina. Nejlepší z trojice Čechů, kteří dojeli do cíle 48. ročníku, byl dvacátý Milan Engel.

Milan Engel na Rallye Dakar 2026
Milan Engel na Rallye Dakar 2026Foto: Reuters
Brabec, jenž legendární soutěž vyhrál dvakrát, nastupoval do závěrečné etapy s náskokem 3:20 minuty na Benavidese a předpokládalo se, že vedení na 105 kilometrech rychlostní zkoušky udrží.

Tovární jezdec Hondy ale v závěru udělal chybu v navigaci a z celkového triumfu se tak radoval Argentinec. Rozdíl dvou sekund je nejmenší v historii. Etapu vyhrál Španěl Edgar Canet.

Engel dnes zajel dvaadvacátý čas s odstupem 6:52 minuty za Canetem a nepodařilo se mu zaútočit na celkově devatenáctého Španěla Josepa Pedra.

Před dneškem na něj ztrácel 20 sekund, nakonec je dělilo 58 sekund. Engel se při své dvanácté dakarské účasti potřetí probojoval do elitní dvacítky, jeho maximem je 15. místo z roku 2019.

V doprovodné kategorii Klasik, v níž startují historická vozidla a pravidla soutěže jsou obdobné jako u jízdy pravidelnosti, obsadil druhé místo Ondřej Klymčiw.

Bývalý motorkář, který na Dakaru skončil v roce 2017 jedenáctý a o rok později měl vážnou nehodu, se tak postaral o historicky nejlepší český výsledek. Klasici letos závodili pošesté.

"Jsme v cíli, dokázali jsme to tam dotáhnout. Děkuji všem za podporu, i když už to není škodovka, což by bylo krásné, kdyby tady stála. V závěru jsme už jeli na jistotu," řekl Klymčiw, který v minulosti startoval v soutěži s vozem Škoda 130 LR.

Letos jej vyměnil za Mitsubishi Pajero. Jeho start měl opět charitativní podtext, tentokrát podporoval nadační fond Pink Bubble.

