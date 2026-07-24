Cyklistický závod v Hlinsku bude mít senzační hvězdu. Na kolo usedne pilot formule 1

Pilot formule 1 Valtteri Bottas se po Velké ceně Maďarska představí v Hlinsku, kde absolvuje závod světové gravelové série.
Po víkendu stráveném za volantem formule 1 na Hungaroringu čeká Valtteriho Bottase úplně jiná výzva.
Finský pilot stáje Cadillac využije letní přestávku šampionátu k účasti na závodě světové série v gravelu, který se 1. srpna vůbec poprvé uskuteční v Česku. Dějištěm prestižního podniku bude Hlinsko.
Gravel je cyklistická disciplína na pomezí silniční a horské cyklistiky. Závodníci vyrážejí na speciálních kolech připomínajících silniční speciály, ta jsou ale uzpůsobena jízdě po šotolině, lesních cestách, polních stezkách i krátkých asfaltových úsecích.
Právě pestrý povrch a dlouhé tratě dělají z gravelu jednu z nejrychleji rostoucích disciplín současné cyklistiky.
Pro šestatřicetiletého Bottase nepůjde o žádnou premiéru. Cyklistice se věnuje dlouhodobě, gravel patří mezi jeho nejoblíbenější disciplíny a sám se podílí i na pořádání závodů.
V minulosti dokázal stát na stupních vítězů ve své kategorii a před dvěma lety se představil také na mistrovství světa v Belgii.
V Hlinsku absolvuje hlavní závod na 131 kilometrů v kategorii mužů od 35 do 39 let. Na start se postaví také jeho partnerka, australská profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová.
Organizátory slavné jméno na seznamu přihlášených zaskočilo.
„Neměli jsme absolutně žádné signály, že by přijel. Když jsem uviděl jeho jméno v online přihlášce, měl jsem husí kůži. Jakmile jsme informaci pustili ven, začali lidé volat a psát, jestli bude autogramiáda a co s ním chystáme. Samozřejmě nemůžeme chystat nic, ale asi bude mít víc času na podpis než při závodech formule,“ řekl ředitel závodu Petr Svoboda.
Podle něj se Bottas přihlásil stejně jako všichni ostatní závodníci.
„Nekontaktoval nás ani nikdo z jeho týmu. Žádné speciální požadavky neměl. Určitě to ale zvýší prestiž našeho závodu a možná přiláká i více fanoušků,“ dodal Svoboda.
Do závodu je zatím přihlášeno více než 220 jezdců z 23 zemí. Nebudou chybět ani čeští favorité v čele s Petrem Vakočem, Martinem Stoškem, Jakubem Ťoupalíkem, Matějem Zahálkou nebo úřadující mistryní republiky Kristýnou Zemanovou.
Organizátoři slibují členitou trať s minimem asfaltu, na níž se budou střídat šotolinové, lesní i prašné cesty.
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