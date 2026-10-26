„Co je mi po Kardashianové?“ Prostořeký Brit se pustil i do pilota formule 1

Stačilo pár minut před kamerou, aby na sebe Jeremy Clarkson znovu upoutal pozornost. Při Velké ceně USA formule 1 zesměšnil celebrity v paddocku i argentinského pilota. Následovala vlna reakcí na sociálních sítích.
Kam šestašedesátiletý bývalý moderátor Top Gearu Clarkson přijde, tam je hned rušno. Potvrdil to i o víkendu v Austinu, kde se nevybíravě pustil do současné formule 1. Nešetřil ani pilota týmu, jehož byl v Texasu hostem.
Velký milovník závodů nejdřív zkritizoval televizní přenosy, které podle něj věnují víc pozornosti celebritám než samotným závodníkům.
Nejvíc je to podle něj patrné na startovním roštu, kde se přes zástup VIP hostů skoro nedá projít. „Miluju, když musíte zpovídat lidi, kteří vůbec netuší, proč tam vlastně jsou,“ pobavil moderátor.
Kardashianová? Proč by mě měla zajímat?
Clarkson dokáže rozebírat i desítky let staré Velké ceny, zatímco někteří prominentní hosté podle něj sotva vědí, co je formule 1.
Populárního Brita zvlášť udivuje velká pozornost věnovaná Kim Kardashianové, která se často objevuje v boxech Ferrari jako blízký host sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.
„Proč by mě měla zajímat Kim Kardashianová? Jsem tady kvůli formuli 1, ne kvůli ní,“ prohlásil.
Zatímco kritika celebrit pobavila, při debatě o týmu Alpine Clarkson dost přestřelil. Do Austinu sice přiletěl jako jeho host, ale záhy měla francouzská stáj důvod litovat, že ho pozvala.
Staré účty s Argentinou
Řeč totiž přišla na pilota Alpine Franca Colapinta, který v Austinu přišel o deset míst na startovním roštu kvůli překročení povoleného počtu nových komponentů pohonné jednotky.
„Franco dostal penalizaci za to, že je Argentinec. Nejspíš. Já bych mu ji za to dal,“ utrousil Clarkson.
Poznámka naznačila, jak mu stále leží v žaludku incident z roku 2014, kdy natáčení speciálu Top Gearu v argentinské Patagonii skončilo mezinárodním skandálem.
Clarkson tehdy řídil Porsche 928 s poznávací značkou H982 FKL, v níž místní obyvatelé spatřovali narážku na rok 1982 a válku o Falklandy mezi Argentinou a Británií.
Protesty přerostly v útoky kameny na filmový štáb, který nakonec uprchl do Chile. Clarkson i BBC vždy tvrdili, že registrační značka byla náhodná.
Zástupci Alpine se od svého hosta veřejně distancovali, aniž by ho však přímo jmenovali.
„Jsme si vědomi výroků, které během televizního rozhovoru pronesl jeden z našich hostů. Jde o jeho osobní názory, které nejsou v souladu s hodnotami našeho týmu, založenými na vstřícnosti a respektu. Franco je naším jezdcem a má naši plnou podporu,“ uvedla stáj.
Clarksonův výrok vyvolal debatu také na sociálních sítích. Část fanoušků prostořekého moderátora hájila s odkazem na jeho pověst provokatéra, další však považovali výrok za urážlivý.
Celá aféra přišla krátce poté, co Colapinto vyzval své příznivce, aby na internetu přestali napadat mechaniky a inženýry Alpine.
„Poškozují naše demokracie,“ Macron kritizoval roli sociálních sítí v protestech
Sociální sítě poškozují demokracii, což se ukázalo na násilnostech ve Francii během současné vlny demonstrací. V pondělí to v Marseille podle agentury AFP prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten také podle Reuters řekl, že premiér Sébastien Lecornu představí přesvědčivá opatření k utišení protestů. Macron zároveň varoval před dalšími nepokoji, které mohou propuknout o víkendu.
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