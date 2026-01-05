Černý den Buggyry na Dakaru: říznuté pneumatiky, prasklá vrtulka i ulomená kola

Automobilový tým Buggyra ZM Racing zažil hned na úvod Rallye Dakar černý den. V nedělní 1. etapě výrazně ztratil Martin Šoltys v kategorii kamionů, šéf týmu Martin Koloc mezi automobily i jeho dcera Aliyyah, která kvůli technickým problémům etapu ani nedokončila.
Šoltys do legendární rallye vstoupil 4. místem v prologu, který se však do výsledků nezapočítával. V neděli ale pilota speciálu Buggyra Invictus trápily technické problémy a do cíle dojel se ztrátou téměř tří hodin na 28. místě.
"Prvních 130 kilometrů šlo perfektně. Pohybovali jsme se na druhém až třetím místě, což bylo super. Snažili jsme se jet opatrně, ale pokud chce člověk držet tempo s čelem, musí občas zariskovat. A bohužel jeden risk nám nevyšel. V úzkém kaňonu jsme najednou řízli obě pneumatiky," líčil Šoltys.
Defekty a výměna pneumatik nebyly hlavním důvodem velké ztráty. Následně měl problém s motorem.
"Rozjeli jsme se dál, ujeli asi dva kilometry, ale pak se ozvalo bouchání a praskla nám vrtulka na turbu. Zasekli jsme se tam skoro na tři hodiny, než jsme turbo vyměnili, protože bylo rozpálené jako blázen,“ posteskl si Šoltys, jenž startuje na osmém Dakaru..
„Alespoň jsme si pak v noci vyzkoušeli duny, ty jsme projeli bez problémů. Zítra začneme znovu," doplnil.
Koloc se aktivně účastní Dakaru poprvé a podle svých slov zaplatil nováčkovskou daň. Hned v úvodu ulomil přední kolo.
"Podle mého názoru je na takové etapy potřeba jet opravdu úplně pomalu. Tuhle zkušenost bohužel ještě nemám. Myslel jsem si, že pojedu konzervativně," řekl Koloc, jenž na trati pomáhal i dceři, která řešila podobné problémy.
Následně urazil i zadní kolo. "Muselo být už načaté. Přitom se tam nic nestalo, jel jsem pomalu," tvrdil Koloc, jenž si navíc při opravě speciálu Red Lined zlomil malíček. Bývalý evropský šampion v okruhových závodech tahačů dojel do cíle se ztrátou pět hodin a 41 minut.
Jeho dcera Aliyyah etapu nedokončila. Kromě ulomeného kola poškodila i řízení.
"Naštěstí jel kolem Karel (Poslední), pomohl nám kolo vyměnit a poté nás odtáhl přibližně 90 kilometrů do servisní zóny," děkovala Kolocová za pomoc posádce druhého týmového kamionu. Z povolené servisní zóny na trati nakonec musela do bivaku dojet po silnici.
Nejúspěšnějším členem týmu je i přes pomoc Kolocové zatím Karel Poslední, jenž ztratil 1:23 hodiny a je mezi kamiony průběžně dvacátý.
ŽIVĚ"Operace Kolumbie" mi zní dobře, řekl Trump. Varoval další země před osudem Venezuely
Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí na palubě Air Force One uvedl, že Spojené státy ve Venezuele jednají s lidmi, kteří se ujali vedení země. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo nad situací ve Venezuele drží kontrolu. Trump zároveň uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na tom, co nazval jeho snahou „spravit“ tuto zemi.
Ceny americké filmové kritiky rozdány. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou
V noci na pondělí 5. ledna získal snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona Cenu americké filmové kritiky (Critics' Choice Awards) pro nejlepší film. Jako nejlepší herec byl oceněn Timothée Chalamet za výkon ve sportovním dramatu Velký Marty o ambiciózním hráči stolního tenisu.
Česko svírá tuhý mráz, Kvilda hlásí přes 30 pod nulou. Předpověď už ale vyhlíží zvrat
V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.
Strašně vzácné, říká kouč o skvělých Češích. Kanadu porazili její vlastní zbraní
Kouč české hokejové dvacítky Patrik Augusta nešetřil po senzační výhře 6:4 nad Kanadou v semifinále MS chválou. "Hráči hráli od první do poslední minuty fantasticky. Šli si za tím,“ vyzdvihl charakter a odhodlání českých mladíků.
ŽIVĚBabiš: Turek by měl dostat šanci si odpracovat minulost a různé výroky
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to v pondělí uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí.