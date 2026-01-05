Čech byl od krve, probral se až ve vrtulníku

Český motocyklista Jiří Brož měl ve 2. etapě Rallye Dakar pád a do cíle ho musel dopravit vrtulník.
"Bohužel dnešní den se moc nepovedl. Nevím, co se stalo, ale sedím v helikoptéře, takže to asi nebylo úspěšné," uvedl Brož na sociálních sítích.
„Spadl jsem po neutralizaci (na trati rychlostní zkoušky) a přišel k sobě až ve vrtulníku. Jsem malinko od krve, ale jinak jsem OK,“ ujistil český závodník.
Obhájce prvenství Martin Macík je i po 2. etapě průběžně třetí mezi kamiony. Novým lídrem kategorie je Nizozemec Mitchel van den Brink, který vystřídal v čele nyní čtvrtého Aleše Lopraise.
Ze třetího na 12. místo dnes klesl automobilový jezdec Martin Prokop, motocyklista Martin Michek je nadále patnáctý.
Mezi osobními vozy se do čela dostal pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru, mezi motocyklisty obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali etapu z Janbú do Úly, jejíž součástí byla 400 km dlouhá rychlostní zkouška. Prokop do ní odstartoval jako třetí a vedle náročné trati bojoval i s defekty.
"Bylo to ostrých 400 kilometrů. Na trati mělo být 25 procent kamení, což se mi nezdálo. Myslím, že jich bylo tak šedesát," řekl Prokop na sociálních sítích a pochválil svůj vůz.
"Dostal hrozně na frak, ale zvládl to. Udělali jsme dva defekty v první části, takže nám pit stop pomohl. Dojeli jsme tam sice na měkké gumě, ale dostali čerstvé pneumatiky. Hodně, hodně jsme pak zvolnili, protože to bylo o defekt. Byl to mazec, ale jedeme dát," dodal Prokop startující s továrním speciálem Ford.
Etapu ovládli jezdci s toyotami, kteří obsadili prvních pět míst. Nejrychlejší byl Američan Seth Quintero, do čela se dostal dnes osmý Attíja. Quintero na něj ztrácí jen sedm sekund. Prokop byl dvaadvacátý, celkově zaostává za Attíjou o 8:31 minuty.
Michek na nejrychlejšího Sanderse ztratil téměř 17 minut a zajel šestnáctý čas, v průběžném pořadí je jeho manko již přes půl hodiny.
Jednatřicetiletý Australan porazil druhého Španěla Edgara Caneta o 1:35 minuty a připsal si jubilejní desáté etapové vítězství. V celkovém hodnocení má náskok půl minuty.
"Vždycky, když se dostaneme do tohoto místa, jsme kompletně všichni vycucaní. Kameny a jen kameny, já tam lítal jak čert s kšandami. Snažil jsem se topit, do poloviny jsem měl dobrý rytmus. Vše vycházelo. Pak jsem chtěl ještě víc zabrat, ale minul jsem odbočku a zamotal jsem se na dvě tři minuty, což stojí ovšem dost míst. Nevadí, Dakar je dlouhý," řekl Michek.
Kamionům dnes kraloval Nizozemec Gert Huzink, jenž porazil druhého Vaidotase Žalu z Litvy o 32 sekund. Třetí Macík ztratil 1:09 minuty. Mitchel van den Brink byl čtvrtý, ale i to mu stačilo k posunu do čela. Pátý Loprais totiž ztratil téměř 13 minut.
"Jsme v cíli extrémně těžké etapy. Šutry, skály a pak i dunky, které nám zatajili. Od začátku jsme jeli v prachu a nezazávodili jsme si, jen na 50 kilometrů na začátku. Pak už to bylo jen dohánění jednoho auta za sebou a předjíždění," uvedl Macík s tím, že z pohledu zajetého času je spokojený.
Loprais byl rád hlavně za to, že se dostal do cíle. V průběhu etapy totiž musel řešit několik problémů. Nejprve jej přibrzdil defekt, poté potíže s elektronikou a nakonec mu upadla kapota.
"To byl velký problém. Museli jsme zastavit a přikurtovat ji. Bez ní se nedá jet. Bylo to nepříjemné, ale dojeli jsme a byl jsem překvapený, že jsme ztratili jen tak málo. Prakticky šestkrát jsme stáli," řekl Loprais.
Rallye Dakar - 2. etapa Janbú - Úla (504 km celkově/400 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Quintero, Short (USA/Toyota) 3:57:16, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:42, 3. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -1:56, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -14:15, 36. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -35:14, 50. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:01:34. Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 7:12:16, 2. Quintero, Short -7, 3. De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) -1:09, ...12. Prokop, Chytka -8:31, 34. Zapletal, Sýkora -54:39, 46. Trněný, Pritzl -1:33:35.
Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 4:13:37, 2. Canet (Šp./KTM) -1:35, 3. Brabec (USA/Honda) -1:46, ...16. Michek (ČR/Hoto) -16:53, 28. Engel (ČR/Kove) -34:10, 29. Drdaj -37:51, 48. Pabiška -1:13:51, 50. Prokeš (všichni ČR/KTM) -1:14:47. Průběžné pořadí: 1. Sanders 7:42:24, 2. Canet -30, 3. Brabec -2:18, ...15. Michek -31:48, 23. Drdaj -1:01:56, 24. Engel -1:02:26, 46. Prokeš -2:12:40, 48. Pabiška -2:19:19.
Kamiony: 1. G. Huzink (Niz./Renault) 4:42:45, 2. Žala (Lit./Iveco) -32, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -1:09, ...5. Loprais (ČR/Iveco) -12:50, 7. Šoltys (ČR/Buggyra) -19:57, 9. Valtr (ČR/Iveco) -24:55. Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 8:29:58, 2. Žala -3:06, 3. Macík -3:30, 4. Loprais -7:52, ...8. Valtr -45:48, 15. Šoltys -3:14:12.
Klasik (průběžné pořadí): 1. Raisys, Marques (Lit., Fr./Land Rover) 125 trest. bodů, ...9. Klymčiw, Josef Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 210.
