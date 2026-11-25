Tým Buggyra ZM Racing dobývá svět dálkových soutěží. Na lednový Dakar i následující Africa Eco Race nasadí nový kamion zkonstruovaný ve spolupráci s Mercedesem a od příštího roku spojí síly s ekonomicky silným čínským partnerem v podobě stáje JJ Sport.
Buggyra, jejíž centrum pro závody kamionů je v Roudnici nad Labem, byla po dlouhé roky fakticky továrním týmem kopřivnické Tatry. Tato spolupráce ale po letošní sezoně skončila.
Nový vůz, Mercedes-Benz Zetros, bude čekat tvrdá premiéra. Martin Šoltys s ním totiž absolvuje během pouhých 28 dnů hned dvě náročné soutěže.
Nejdřív to bude od 9. do 23. ledna Rallye Dakar, která se kvůli vyhrocené bezpečnostní situaci v Saúdské Arábii po dvaceti letech vrátí na africký kontinent. Odstartuje sice v Portugalsku, ale to hlavní bude na programu v Maroku.
A hned následující den se zkušený jezdec vydá na trať Africa Eco Race (AER). Jde o soutěž, která navázala na tradici Rallye Dakar poté, co se slavný podnik přestěhoval z Afriky.
Letos má na programu 12 etap. Startuje se v Maroku, itinerář účastníky povede i přes Mauritánii a rallye skončí v senegalském Dakaru u legendárního Růžového jezera. AER je naplánována od 24. ledna do 6. února.
„Dát si dva Dakary za sebou, to je pořádná výzva. A já jsem si ji vlastně trochu přivolal sám, když jsem letos po Dakaru říkal, že to bylo tak super, že bych si ho klidně dal ještě jednou,“ přiznal Šoltys, který se také podílí na konstrukci nového kamionu.
Tím ale útok Buggyry na světové rallyové trhy nekončí. V úterý oznámila partnerství s čínským týmem JJ Sport.
Pro společnost z „Říše středu“ má být spolupráce s etablovanou stájí, která se už léta účastní dálkových soutěží na Blízkém východě i samotné Číně, vstupenkou na globální trh.
„Čínský automobilový průmysl v současné době zaznamenává velmi rychlý rozvoj. Zároveň se ale, a to platí i pro motorsport, stále ještě nevyrovnáváme americké ani evropské úrovni. Věřím však, že tento rozdíl se bude postupně stírat, a na budoucnost se proto velmi těšíme. Jsem také přesvědčen, že ve spolupráci s Buggyrou budeme vyvíjet stále lepší vozy a že budeme stále silnější,“ vysvětlil Siao-kang Teng, šéf JJ Sport.
A má pravdu. V globálním motosportu zatím čínské týmy ani jezdci příliš úspěchu nenasbírali.
Nejlépe se vede značce Geely (předtím Lynx&Co) v seriálu FIA TCR World Tour cestovních vozů. Ale také zde je silná evropská stopa, protože jde o značku původně založenou skupinami Geely a Volvo.
I když Grand Prix formule 1 se v Šanghaji jela poprvé v roce 2024, svému pilotovi mohli Číňané fandit pouze v sezonách 2022 až 2024, kdy Čou Kuan-jü pilotoval vozy Alfa Romeo (později Sauber). Nyní je 27 jezdec rezervním pilotem Cadillacu. V 68 Velkých cenách ale nasbíral pouze 16 bodů.
JJ Sport bere účast v dálkových rallye ve velkém stylu, nasazuje celkem sedm továrních vozů JJ3 T1+. Do jednoho z nich v příštím roce usedne Aliyyah Kolocová, dcera šéfa Buggyry Martina Koloce. Zúčastní se soutěží na Blízkém východě a Číně.
„Aliyyah sledujeme už několik let. Je to výborná závodnice, má velmi dobrou techniku a samozřejmě prošla Martinovou školou. Spolupráce s Buggyrou je pro nás velkou příležitostí dostat se na světové výsluní,“ přiblížil Xiaogang Deng angažování teprve 22leté pilotky.
„V Číně jsem závodila už několikrát. Od prvního startu jsem si říkala, jaké by bylo skvělé mít za sebou zázemí nějakého místního silného týmu,“ dodala Kolocová.
Ale pro Buggyru nepůjde jen o podíl na jezdeckém složení tovární stáje. Kooperace s JJ Sport míří mnohem dál. Aktivně se zapojuje do konstrukce a vývoje čínských závodních speciálů, včetně přípravy nové generace vozu, jejíž uvedení je plánováno na rok 2028.
Cílem je účast na Rallye Dakar 2028 v elitní kategorii automobilů T1+. Oba týmy plánují propojit své závodní, technické a logistické kapacity a společně se postavit na start nejnáročnější dálkové soutěže světa.
Buggyra letos v Číně absolvovala několik dálkových soutěží s vozem JJ Sport:
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