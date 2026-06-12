A Němci jsou kde? Francouzská legenda utrpěla, Le Mans má za sebou velký trapas

Tohle se moc často ve světovém motorsportu nevidí. Vítězství v hlavní kvalifikaci zvané hyperpole, ohňostroje, předání medailí, týmové focení, rozhovory s jezdci. Během deseti minut ale všechno ztichne a zhasne, tribuny pískají, oslavovaný cadillac tlačí mechanici boxovou uličkou do garáže, protože první místo po protestu nakonec získává prototyp BMW. Týden v Le Mans je skutečně divoký. A zábavný.
„Přišel jsi nás zkontrolovat?“ smějí se na novináře tři technici v oranžových kombinézách. Jednou rukou si přitom kryjí oči před nízkým podvečerním sluncem, aby je na rušné okresce D338 spojující francouzské Le Mans s městečkem Mulsanne nepřejelo auto. Ještě pár hodin a pak se tu běžný provoz zastaví.
Silnice D338 se promění v téměř šest kilometrů dlouhou rovinku Hunaudières, jednu z emblematických částí „přírodního“ okruhu Circuit de la Sarthe, kde prototypy (třída vozů Hypercar) dosahují až 350kilometrové rychlosti.
Proto je tu třeba domky, jejich zahrady či vyhlášený zájezdní hostinec Auberge des Hunadiéres schovat za vysoké bezpečnostní ploty, které tu v sobotu 6. června montuje několik čet techniků.
Co v Le Mans letos závodí
Prototypy Hypercar: 18 aut (Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis-Hyundai, Alpine, Ferrari, Peugeot)
Prototypy LMP2: 19 aut Oreca 07-Gibson
Vozy LMGT3: 25 aut (Corvette, McLaren, Ferrari, BMW, Aston Martin, Mercedes-AMG, Lexus, Ford, Porsche)
„No problem,“ reagují na žádost o fotku, na chvíli se zastaví a pousmějí. Nejsou zdaleka jediní. Celé Le Mans se od pátku 5. června, kdy v centru města začaly technické přejímky všech 62 závodních vozidel, vznáší na oblaku pozitivní atmosféry. O to zábavnější je v červnové metropoli světového motorsportu pár dní pobýt.
Kde k legendě přivonět
Právě první červnový víkend, tedy týden před startem samotného vytrvalostního závodu, je ideální příležitostí seznámit se a dotknout se všeho, co z 24h Le Mans každoročně dělá nejslavnější událost světového motorsportu.
Ještě předtím, než se celé dění přenese na 13,63 kilometrů dlouhý Circuit de la Sarthe, kde v neděli dvěma tříhodinovými testy začíná horká část celého „festivalu“, má návštěvník severozápadní Francie hned několik možností, kde k legendě „přivonět“.
Francouzské postřehy Ondřeje Stratilíka
Ač je pro ně Le Mans domácím závodem, pro stáj Alpine Endurance Team má letošní ročník hořkou příchuť. Na konci sezony se totiž ona i její hybridy A424 se šampionátem WEC loučí. Alpine se bude chtít s francouzskými fanoušky rozejít ve velkém stylu, což potvrdila i dominance jejího pilota Ferdinanda Habsburga ve středeční kvalifikaci.
Není značky, která by byla s Le Mans a vytrvalostními závody provázaná víc než Porsche. Zvlášť když letos slaví 75. výročí prvního startu na Circuit de la Sarthe. Jenže vozů této značky je na startu nejméně za několik posledních desetiletí - pouze dva, navíc jen zákaznické, v „nejslabší“ kategorii LMGT3.
Vůbec poprvé se na Le Mans v hlavní kategorii Hypercar objevují oranžové prototypy GMR-001 týmu Genesis Magma Racing, což je tovární stáj značky Hyundai Motorsport. Testování, tréninky i první kvalifikace ukázaly, že si s sebou do Francie přivezli nejen dobrou náladu, ale i skvělé nastavení vozu a formu.
Poslední tři roky závod 24h Le Mans ovládly prototypy Ferrari 499P. A to jak rudé hybridy továrního týmu Ferrari AF Corse, tak žlutý vůz zákaznického AF Corse. Letos ale sami jezdci přiznávají, že jejich italským vozům chybí řada věcí včetně rychlosti. Tohle bude těžká obhajoba.
Na startovní listinu letošního 24h Le Mans se dostala i dvě ženská jména. Mladá Francouzka Doriane Pin s přehledem ovládla se svým prototypem LMP2 stáje Duquine Team středeční kvalifikaci. Druhá dáma - Lillou Wadoux - zase se svou posádkou Richard Mille AF Corse bude bojovat s Ferrari 296 Evo v třídě LMGT3.
Dlouhé čekání trvá. České jméno mezi pilotkami a piloty letos opět nenajdeme. Posledním zástupcem českého motorsportu stále zůstává Jan Charouz, který startoval v roce 2014 v kategorii LMP2.
A vyplatí se přivstat. Když se totiž město teprve pomalu probouzí a z otevřených dveří pekáren začínají vonět čerstvě upečené croissanty a bagety, z rohu Náměstí republiky se ozývají mužské hlasy, pípání couvajících náklaďáků a bouchání kovových součástek a dřevěných fošen.
Už od brzkého rána v sobotu 6. června valníky do centra přivážejí závodní auta, která ještě musí projít technickými přejímkami. Mezi prvními dnes přicházejí na řadu tři stříbrné GT vozy Mercedes-AMG, množící se rudá barva mezi přihlížejícími ale potvrzuje, že zlatým hřebem bude něco jiného. Italského.
Krátce po půl deváté pak trojice náklaďáků přiváží všechny tři hybridní prototypy Ferrari 499P. Tedy vozy, které v posledních třech letech ovládly 24h Le Mans. Aby síla momentu byla ještě větší, v prostoru „Pésage“ zastavují všechny tři vedle sebe a ferrari rychle spouštějí na asfalt.
Ani když v sobotu odpoledne technické přejímky a kontroly končí, centrum Le Mans nepřestane dýchat. Lidé se jen přesouvají do ulic blíž k řece La Sarthe, kde vzniká improvizovaný okruh, kudy odpoledne projede dvacítka závodních vozidel.
Někdo túruje, jiný nespěchá
Trasa je letos opět o něco jiná, ale zase zábavná. Někteří piloti pojmou jízdu městem jako krasojízdu, jiní jezdci naopak lidi podél plotů chtějí především bavit. Občas tak dojedou pomalejší vůz před sebou, driftují anebo pod historickými domy túrují své silné motory.
Až vůně spálených gum a benzinu z ulic vyprchá, novinář sedá na tramvaj linky T1 a odjíždí na kraj města. Tam, kde v neděli 7. června proběhnou dvě povinné tříhodinové testovací sessions pro účastníky 24h Le Mans, stále panuje klid.
Po několikakilometrové procházce podél silnice D338 až k vlásence Daytona, která má během závodu zpomalit vozidla na rovince Hunaudiéres, člověku vyschne v krku. Fanoušci piva, včetně toho craftového, si přijdou na své hned za svodidly.
V nevzhledné hale se tam v podniku Bières et Chopes ukrývá dlouhá pípa s mnoha kohouty nabízející hořké spodně i voňavé svrchně kvašené speciály. Na lavici za svodidly jen pár desítek metrů od rovinky Hunaudières je tu tak možné v sobotu večer nasát poslední ticho a silný odér místa, kde zahynulo několik jezdců, než se v neděli naplno rozjede závodní dění.
Cos to, Porsche, udělalo?
A to začíná hned v neděli 7. června ráno. Znovu se vyplatí nevyspávat dlouho a na okruh dorazit s vycházejícím sluncem, protože ožívající okruh Circuit de la Sarthe nabízí mnoho lákadel.
Zázemí se sice teprve připravuje na nadcházející dny a samotnou čtyřiadvacetihodinovku, která startuje v sobotu 13. června v 16:00, ale některé bary, výčepy či obchody už jsou otevřené. Což vzhledem k tomu, že je tu daleko méně návštěvníků než na samotný závod, je vlastně hodně příjemným bonusem.
Přes všechny superlativy a nadšení, které v duši fanouška motorsportu výlet do Le Mans vzbuzuje, je znát, že letošnímu 92. ročníku nejslavnějšího automobilového klání na světě něco chybí.
Nikdo, s kým reportér deníku Aktuálně.cz ve Francii hovořil, to nechce vykládat jako znamení krize, ovšem pouhé dva speciály Porsche 911 GT3 R, a to jen díky zákaznickému týmu Manthey, jsou velkým vykřičníkem a stále těžko uvěřitelným krokem automobilky z Weissachu.
Přitom už od druhé poloviny 20. století a i díky filmu Le Mans se Stevem McQueenem představují vozy německé značky symbol závodu a světového vytrvalostního klání vůbec. Loni na startu závodu stálo hned sedm jejích vozů.
I bez Porsche to ale letos zase vypadá na velkou událost. Už čtvrteční noční hyperpole, kdy ředitelství závodu odebralo první místo prototypu Cadillac, diskvalifikovalo jej kvůli brzkému výjezdu z boxu, a až po oslavě a předání medailí jej přidělilo stáji BMW M Team WRT, ukázalo, že o 24h Le Mans 2026 se bude ještě dlouho mluvit. A to přitom stále ještě závod ani nezačal.
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