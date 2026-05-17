125 let rychlosti a slávy. Škoda píše závodní dějiny po celém světě

Mladoboleslavská značka si připomíná 125 let v motorsportu. Prohlédněte si galerii od prvních závodních speciálů až po moderní rallyové vozy.
Ministr Motoristů promluvil o „náctiletém šéfovi“. Něco ale nesedí, došlo i na Turka
Šéf resortu životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) odpověděl v rámci interpelací na dotazy, které podal pirátský poslanec Martin Šmída. Ty se týkaly nejen podivných strukturálních změn na jeho ministerstvu, ale také tehdy náctiletého „šéfa sekretariátu“ Správy jeskyní ČR a syna státního tajemníka Martina Kocandy. Řeč přišla i na vládního zmocněnce pro Green Deal – Filipa Turka.
Lebku sv. Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu, je zachovalá. Co s ní bude dál?
Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Policie to v neděli dopoledne oznámila na síti X.
Komentář: „Vlk žere demokracii!“ křičí Brusel. Sám mu přitom drží dveře
Ty plakáty na mě koukají v metru i na nádraží – kampaň EU s logem „Chráníme to, co je důležité“ nás oblažila vizuálně i obsahově nepříliš nápaditými plakáty s nápisy „Svobodný tisk“, „Svobodný projev“ a „Svobodný výzkum“. Schválil Evropský parlament nějaký převratný zákon na ochranu svobody projevu, tisku či výzkumu? Je něco z toho v Evropě v ohrožení?
Kurtování a násilné injekce. Lidé by se divili, co se děje v psychiatrických nemocnicích
„Co se někdy děje za zdmi psychiatrických léčeben, je neuvěřitelné. Vůbec to nepatří do 21. století,“ říká advokát Vítězslav Dohnal. Zdravotníci podle něj pacienty kurtují a k léčbě je nutí pod pohrůžkou protahování hospitalizace. „V zákoně je přitom takové nakládání s pacienty zakázáno,“ připomíná.
Sedm hřišť a jen 204 hráčů. Slovinci jsou nejmenší trpaslík, který Čechy porazil
Čeští hokejisté zažili na mistrovství světa v samostatné historii hned několik krachů v zápasech s outsidery. Před čtyřmi lety padli s Rakouskem, vícekrát nestačili na Dány a po „slavné" porážce s Norskem se na ně valila kritika, že příště prohrají s Křováky. Slovinci, kteří zdolali Čechy v sobotu, jsou však tím nejmenším trpaslíkem celého výčtu.