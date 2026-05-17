125 let rychlosti a slávy. Škoda píše závodní dějiny po celém světě

125 let Škody Motorsport
Narcis Podsedníček na motocyklu Laurin & Klement v roce 1901
Laurin & Klement FC (1908) - Laurin & Klement FC patřil na začátku 20. století mezi nejúspěšnější závodní vozy z Mladé Boleslavi. Speciál konstruktéra Otta Hieronima sbíral vítězství v prestižních závodech po celé Evropě a pomohl značce vybudovat pověst technicky vyspělého výrobce. V roce 1908 vozy FC ovládly například závod Zbraslav–Jíloviště a uspěly také v náročné Jízdě prince Jindřicha.
Úspěchy modelu FC pokračovaly i na tehdejších rychlostních tratích. Otto Hieronimus s odvozeným speciálem FCS vytvořil na britském okruhu Brooklands rychlostní rekord své třídy a pozdější verze FCR dokázala jet až 140 km/h. Závodní vozy Laurin & Klement tak už před více než sto lety položily základy tradice, na kterou dnes navazuje Škoda Motorsport.
Laurin & Klement RK/M (1921) - Vůz vznikl z iniciativy legendárního závodníka a filmového průkopníka Saši Kolowrata-Krakowského. Sportovní speciál vycházel ze staršího vozu RK, který mladoboleslavská automobilka přepracovala pro závodní účely a osadila silnějším motorem o objemu 4,7 litru. Elegantní vůz se stal symbolem spojení luxusu, techniky a motorsportu v prvních letech Československa.
Radek Vičík
Mladoboleslavská značka si připomíná 125 let v motorsportu. Prohlédněte si galerii od prvních závodních speciálů až po moderní rallyové vozy.

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, Igor Červený, poslanec, kandidát na ministra životního prostředí
Ministr Motoristů promluvil o „náctiletém šéfovi“. Něco ale nesedí, došlo i na Turka

Šéf resortu životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) odpověděl v rámci interpelací na dotazy, které podal pirátský poslanec Martin Šmída. Ty se týkaly nejen podivných strukturálních změn na jeho ministerstvu, ale také tehdy náctiletého „šéfa sekretariátu“ Správy jeskyní ČR a syna státního tajemníka Martina Kocandy. Řeč přišla i na vládního zmocněnce pro Green Deal – Filipa Turka.

Na reklamních plochách v Praze se objevila sebepropagační reklama Evropské unie na svobodný tisk a svobodu projevu.
Komentář: „Vlk žere demokracii!“ křičí Brusel. Sám mu přitom drží dveře

Ty plakáty na mě koukají v metru i na nádraží – kampaň EU s logem „Chráníme to, co je důležité“ nás oblažila vizuálně i obsahově nepříliš nápaditými plakáty s nápisy „Svobodný tisk“, „Svobodný projev“ a „Svobodný výzkum“. Schválil Evropský parlament nějaký převratný zákon na ochranu svobody projevu, tisku či výzkumu? Je něco z toho v Evropě v ohrožení?

