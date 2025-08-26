Ostatní sporty

Pružná krása. Ladnost, síla a kouzlo pohybu v rytmu moderní gymnastiky

To dokázaly účastnice mistrovství světa, které o víkendu skočilo v brazilském Rio de Janeiru.
Na první pohled moderní gymnastika působí jako propojení baletu, tance a akrobacie.
Ale ve skutečnosti jde o samostatnou disciplínu, která vyžaduje neuvěřitelnou dřinu, technickou preciznost i smysl pro umělecký výraz.
Každá sestava je malým představením – s hudbou, výrazem a dokonalým načasováním jednotlivých prvků.
Foto: Reuters
Radek Vičík
26. 8. 2025
Moderní gymnastika patří mezi sporty, které dokážou uchvátit svou estetikou i dynamikou. V Riu de Janeiru proběhlo mistrovství světa.
Prohlédnout si 25 fotografií
 
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Pozavírejte ty idioty." Demonstranti na Vueltě ohrozili i Čecha, problémy se kupí

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Jágr přiletěl na EuroBasket soukromým letadlem, Češi ale padli

