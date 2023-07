"Tak se chová jen hovado." Vémola a spol. šijí do kolegy, měl mlátit muže v bezvědomí

Tadeáš Růžička, momentálně nejskloňovanější jméno na české MMA scéně. Pětadvacetiletý zápasník se o to však nepřičinil svými výkony, nýbrž skandální nahrávkou.

Nahrávka, která v posledních dnech unikla na veřejnost, zachycuje muže v bezvědomí, jemuž se jiný muž vulgárně vysmívá a mlátí ho (viz video výše).

Oním agresorem má být Růžička, juniorský mistr světa v Muaythai organizace IFMA (2015) či šampion turnaje Oktagon Underground do 70 kilogramů (2020).

Video začíná ve chvíli, kdy neznámý muž již leží na zemi. Knockoutovat ho měl právě Růžička, a to v Praze 7 na Strossmayerově náměstí.

Případ už řeší policie, která momentálně pátrá po totožnosti poškozeného.

"Kriminalisté se zabývají případem na základě videa, které se minulý týden objevilo na sociální síti. Je na něm zachycený na ulici bezvládně ležící muž, kterého jiný muž fackuje. Prověřováním případu kriminalisté do současné doby nezjistili totožnost tohoto zraněného muže," stojí na webu české policie s výzvou, že kdo muže v bezvědomí poznává, ať se ozve na linku 158.

Přestože případ ještě není vyjasněný, už se k němu vyjádřily osobnosti české bojové scény, například zápasníci UFC Jiří Procházka s Davidem Dvořákem, bývalý český boxer a mistr světa ve velterové váze Lukáš Konečný či hlavní tvář Oktagonu Karlos "Terminátor" Vémola. Všichni chování agresora na nahrávce tvrdě odsoudili.

"Každý normální člověk z toho videa usoudí, že takhle se může chovat jenom hovado," kroutil hlavou Vémola. "Je úplně jedno, jestli to byl zápasník, fotbalista nebo hokejista. Takhle by se neměl chovat nikdo. Pokud by se prokázalo, že to byl Tadeáš Růžička, tak by s ním veškeří promotéři měli ukončit spolupráci a neměli by ho nechat nastupovat. A taky trenéři by ho měli vyhodit z gymu."

Růžičkovi trenéři Ondřej Hutník a Michal Vančura ze Spejbl Gymu se od chování svého svěřence distancovali.

"Ačkoliv doposud nevíme, co se přesně událo, a jak celá věc proběhla, jelikož jsme neměli možnost o tom s Tadeášem osobně hovořit, tak takové chování u člena našeho sportovního klubu Spejbl Gym Praha absolutně odsuzujeme a nesouhlasíme s tím," stojí v prohlášení na sociální síti.