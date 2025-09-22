Ostatní sporty

"To je doslova nářez." Pogačar dostal naloženo a popisoval: Je těžké to skousnout

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 4 hodinami
Mistrovství světa cyklistů, které poprvé hostí Afrika, začalo v neděli časovkou s hodně překvapivým scénářem. Očekával se velký souboj dvou favoritů Remca Evenepoela a Tadeje Pogačara. Místo vyrovnané bitvy však Belgičan uštědřil slovinskému jezdci považovanému za nejlepšího na světě drtivou porážku.
Tadej Pogačar při časovce na MS ve Rwandě
Tadej Pogačar při časovce na MS ve Rwandě | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Arne Mill

Žádná rovina, ale pořádně zvlněná trať se závěrečným stoupáním po kostkách navrch. Tohle mělo vítězi čtyř ročníků Tour de France sedět, a proto se Pogačar rozhodl zaútočit ve Rwandě na duhový double.

V silničním závodě na konci šampionátu bude obhajovat loňský titul z Curychu a zlato chtěl vybojovat i v časovce.

Související

Pogačar a spol. v džungli tisíců kopců. Rwanda kola miluje, i tak ji viní ze zneužití

Cyklistický závod Kolem Rwandy

Místo toho nezískal ani medaili. Evenepoel mu naložil přes dvě a půl minuty a Slovinec byl nakonec o sekundu čtvrtý.

"Samozřejmě je těžké to skousnout, jsem zklamaný," nezastíral Pogačar, který v den prvního závodu v Kigali zároveň oslavil 27. narozeniny.

Přitom se zdálo, že časovku rozjel výborně. Bývalý profesionál František Raboň ho v přenosu České televize chválil, s jakou vervou se pustil do prvních ostrých zatáček na trati.

Jenže když Pogačar a Evenepoel proťali první mezičas a měli v nohách 10,5 z celkové porce 40,6 kilometru, to už se Raboň s komentátorem Tomášem Jílkem nestačili divit.

"Tak to je doslova nářez," žasl Jílek při tom, jak časomíra ukazovala obrovský Belgičanův náskok 45 sekund. A ten pak nadále rostl.

Evenepoel startoval o dvě a půl minuty za Pogačarem a v závěrečném stoupání po kostkách, které mělo být trumfem Slovince, ho dokonce předjel.

Potupný pocit, který letos sám zažil při horské časovce na Tour od Jonase Vingegaarda, teď naopak "dopřál" soupeři.

"Na tohle by si nikdo nevsadil," nevycházel z údivu Jílek a Raboň přidal: "Tadej se bude možná proklínat, že se do časovky přihlásil."

Na druhou stranu nutno podotknout, že zatímco Pogačar je hlavně vynikajícím vrchařem s velmi dobrou časovkou, Evenepoel je takřka dokonalým specialistou na jízdu proti chronometru.

Při zmíněné letošní Tour se sice trápil a třítýdenní závod ani nedokončil, ale veškerou pozornost potom upnul na mistrovství světa a vrátil se s ohromnou silou.

Související

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Cyklistický závod Kolem Rwandy 2022

"Je neuvěřitelné, jak dobrý je Remco v téhle disciplíně. Klobouk dolů! Doufám, že se na časovku připravil na 100 procent a za týden v silničním závodě bude připravený na 99," hlásil v cíli Pogačar.

Ten se po vítězné Tour rozhodl vynechat španělskou Vueltu a k ostrým závodům se před MS vrátil v polovině září v Kanadě.

"Před závody v Kanadě jsem onemocněl, ale věděl jsem, že pokud chci být stoprocentně nachystaný na silniční závod na MS, musím tam odjet. A ne že bych časovku úplně vzdal, ale musel jsem vynechat několik důležitých tréninků," popisoval.

Silniční závod se v Kigali pojede příští neděli, měří 267,5 kilometru a má převýšení přes 5500 metrů. Pro Pogačara je jednoznačnou prioritou, i tak ale musí být čtvrté místo z časovky jistou ránou pro jeho sebevědomí.

"Být sekundu od medaile, to je hořkosladké. Dnes toho budu litovat, ale zítra je nový den," tvrdil poté, co ho spolu s Evenepoelem porazili i Australan Jay Vine a další Belgičan Ilan van Wilder.

Související

Kdyby tak měl helmu... Ze skonu šampiona mrazí, na Tour skončil v krvavém klubíčku

Fabio Casartelli na Tour de France 1995

To Evenepoel má v 25 letech už šest medaili z časovek elitní kategorie mistrovství světa. Po stříbru a dvou bronzech tři poslední vyhrál. K tomu je úřadujícím olympijským šampionem v časovce i silničním závodě, a ten opanoval také na MS 2022.

Třetím časovkářským triumfem po sobě se vyrovnal Němci Tonymu Martinovi a Australanovi Michaelu Rogersovi.

"Takže budu muset vyhrát i příští rok, abych byl první, kdo vyhraje čtyři zlata v řadě," vyhlásil sebevědomě rodák z Flander, jenž při dospívání kombinoval cyklistiku s fotbalem, který tehdy hrál na úrovni belgické reprezentace.

Teď se může v klidu připravovat na nedělní rwandské finále. Nakonec by to totiž mohl být on, kdo si z Afriky odveze dvě zlata. Tak jako to dokázal vloni na olympiádě, kde ale Pogačar chyběl.

 
Mohlo by vás zajímat

Diamanty nejsou jenom v zemi. Botswana po atletickém triumfu vyhlásila státní svátek

Diamanty nejsou jenom v zemi. Botswana po atletickém triumfu vyhlásila státní svátek

Zlatý hattrick pro Belgičana. Pogačar utrpěl v Africe na úvod MS drtivou porážku

Zlatý hattrick pro Belgičana. Pogačar utrpěl v Africe na úvod MS drtivou porážku

Další rekord Kratochvílové padl. Keňanka na osmistovce smetla favoritky

Další rekord Kratochvílové padl. Keňanka na osmistovce smetla favoritky

Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let

Český biatlon smutní. Člen týmu reprezentace zemřel ve věku 19 let
Ostatní sporty sport Obsah cyklistika silniční cyklistika MS v cyklistice (silniční) mistrovství světa časovka Tadej Pogačar Remco Evenepoel

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami

Dánské letiště pozastavilo veškerý provoz, v okolí létaly drony

Kodaňské letiště od zhruba půl deváté večer pozastavilo všechny vzlety a přílety kvůli dvěma až třem bezpilotním letounům, které se objevily v jeho okolí. Policie pracuje na jejich identifikaci,…
Přečíst zprávu
před 3 minutami
Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu
Fotbal

Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu

Francouzský útočník Paris St. Germain Ousmane Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu. V anketě předčil Yamala a Vitinhu.
před 27 minutami
Kimmel se vrací. Televize po masivní kritice obnovila jeho talk show
Zahraničí

Kimmel se vrací. Televize po masivní kritice obnovila jeho talk show

Zatímco americký prezident rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada kulturních osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.
před 33 minutami
Stovky filmových hvězd se zastaly vyhozeného moderátora, volají po svobodě slova
Zahraničí

Stovky filmových hvězd se zastaly vyhozeného moderátora, volají po svobodě slova

Svůj podpis připojili například Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová.
před 37 minutami
Francie uznala Stát Palestina, podle Macrona to vést k míru v oblasti
Zahraničí

Francie uznala Stát Palestina, podle Macrona to vést k míru v oblasti

Palestinská autonomie označila jeho rozhodnutí za historické a odvážné.
před 1 hodinou
Fukal: Červená pro plzeňského Vydru na Spartě? Blbost. Slavia není přesvědčivá
Česká liga

Fukal: Červená pro plzeňského Vydru na Spartě? Blbost. Slavia není přesvědčivá

Bývalý reprezentant hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz i práci trenéra Kozla v Jablonci či olomouckou ztrátu sympatické DNA.
před 1 hodinou
Povolební scénáře: pokud uspějí Motoristé, Babišovi přibude další problém
Domácí

Povolební scénáře: pokud uspějí Motoristé, Babišovi přibude další problém

Pokud ve sněmovních volbách uspějí Stačilo! i Motoristé, hnutí ANO může v dolní komoře v přepočtu hlasů na mandáty výrazně oslabit.
Další zprávy