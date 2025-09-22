"To je doslova nářez." Pogačar dostal naloženo a popisoval: Je těžké to skousnout

Žádná rovina, ale pořádně zvlněná trať se závěrečným stoupáním po kostkách navrch. Tohle mělo vítězi čtyř ročníků Tour de France sedět, a proto se Pogačar rozhodl zaútočit ve Rwandě na duhový double.
V silničním závodě na konci šampionátu bude obhajovat loňský titul z Curychu a zlato chtěl vybojovat i v časovce.
Místo toho nezískal ani medaili. Evenepoel mu naložil přes dvě a půl minuty a Slovinec byl nakonec o sekundu čtvrtý.
"Samozřejmě je těžké to skousnout, jsem zklamaný," nezastíral Pogačar, který v den prvního závodu v Kigali zároveň oslavil 27. narozeniny.
Přitom se zdálo, že časovku rozjel výborně. Bývalý profesionál František Raboň ho v přenosu České televize chválil, s jakou vervou se pustil do prvních ostrých zatáček na trati.
Jenže když Pogačar a Evenepoel proťali první mezičas a měli v nohách 10,5 z celkové porce 40,6 kilometru, to už se Raboň s komentátorem Tomášem Jílkem nestačili divit.
"Tak to je doslova nářez," žasl Jílek při tom, jak časomíra ukazovala obrovský Belgičanův náskok 45 sekund. A ten pak nadále rostl.
Evenepoel startoval o dvě a půl minuty za Pogačarem a v závěrečném stoupání po kostkách, které mělo být trumfem Slovince, ho dokonce předjel.
Potupný pocit, který letos sám zažil při horské časovce na Tour od Jonase Vingegaarda, teď naopak "dopřál" soupeři.
"Na tohle by si nikdo nevsadil," nevycházel z údivu Jílek a Raboň přidal: "Tadej se bude možná proklínat, že se do časovky přihlásil."
Na druhou stranu nutno podotknout, že zatímco Pogačar je hlavně vynikajícím vrchařem s velmi dobrou časovkou, Evenepoel je takřka dokonalým specialistou na jízdu proti chronometru.
Při zmíněné letošní Tour se sice trápil a třítýdenní závod ani nedokončil, ale veškerou pozornost potom upnul na mistrovství světa a vrátil se s ohromnou silou.
"Je neuvěřitelné, jak dobrý je Remco v téhle disciplíně. Klobouk dolů! Doufám, že se na časovku připravil na 100 procent a za týden v silničním závodě bude připravený na 99," hlásil v cíli Pogačar.
Ten se po vítězné Tour rozhodl vynechat španělskou Vueltu a k ostrým závodům se před MS vrátil v polovině září v Kanadě.
"Před závody v Kanadě jsem onemocněl, ale věděl jsem, že pokud chci být stoprocentně nachystaný na silniční závod na MS, musím tam odjet. A ne že bych časovku úplně vzdal, ale musel jsem vynechat několik důležitých tréninků," popisoval.
Silniční závod se v Kigali pojede příští neděli, měří 267,5 kilometru a má převýšení přes 5500 metrů. Pro Pogačara je jednoznačnou prioritou, i tak ale musí být čtvrté místo z časovky jistou ránou pro jeho sebevědomí.
"Být sekundu od medaile, to je hořkosladké. Dnes toho budu litovat, ale zítra je nový den," tvrdil poté, co ho spolu s Evenepoelem porazili i Australan Jay Vine a další Belgičan Ilan van Wilder.
To Evenepoel má v 25 letech už šest medaili z časovek elitní kategorie mistrovství světa. Po stříbru a dvou bronzech tři poslední vyhrál. K tomu je úřadujícím olympijským šampionem v časovce i silničním závodě, a ten opanoval také na MS 2022.
Třetím časovkářským triumfem po sobě se vyrovnal Němci Tonymu Martinovi a Australanovi Michaelu Rogersovi.
"Takže budu muset vyhrát i příští rok, abych byl první, kdo vyhraje čtyři zlata v řadě," vyhlásil sebevědomě rodák z Flander, jenž při dospívání kombinoval cyklistiku s fotbalem, který tehdy hrál na úrovni belgické reprezentace.
Teď se může v klidu připravovat na nedělní rwandské finále. Nakonec by to totiž mohl být on, kdo si z Afriky odveze dvě zlata. Tak jako to dokázal vloni na olympiádě, kde ale Pogačar chyběl.