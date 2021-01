Mistrem světa v šipkách je poprvé Velšan, finále vyhrál Price

Ve věku 78 let dnes zemřel britský zpěvák Gerry Marsden. Informovala o tom agentura Reuters. Marsden byl frontman kapely Gerry and the Pacemakers, která patřila v 60. letech k nejznámějším skupinám britského bigbítu. Kapelu proslavila její verze písně You'll Never Walk Alone, která se stala hymnou klubu FC Liverpool.