Místo útoku na finále přišlo zklamání. Závadová zaostala za svým rekordem o 11 sekund

Glasgow - Plavkyně Barbora Závadová odjížděla na evropský šampionát natěšená a pozitivně naladěná po měsících tvrdé přípravy v Austrálii, hned první start v Glasgow pro ni ale skončil velkým zklamáním. Na své nejsilnější trati, polohové čtyřstovce, nepostoupila z rozplaveb.

"Jsem zklamaná. Letos se mi podařilo už zaplavat lépe. A tady bych měla samozřejmě plavat nejrychlejší časy sezony. Musím se podívat, co se stalo špatně, protože na tréninku jsem se cítila celkem fajn. Co vám mám říkat; přijela jsem do Glasgow pro finále, ale tady to nedopadlo, takže nemůžu být spokojená," řekla Závadová novinářům.

Pětadvacetiletá rodačka z Ostravy se přitom cítila v první polovině trati dobře. "Pak jsem otočila a jako kdyby mi došly síly. Fakt nevím… Chtěla jsem zaplavat rychle a říkala si, že to bude fajn, ale nedopadlo to," mrzelo Závadovou.

Časem 4:46,87 zaostala o 11 sekund za vlastním národním rekordem. "V lednu jsem plavala celkem rychle na závodech v Sydney a to bylo v tréninku. Tak jsem říkala, jak je to super. A také jsem byla zvědavá, po tom roce, kdy jsem trénovala jinak," konstatovala Závadová.

Už týden před šampionátem ale připustila možnost, že změna tréninku se může projevit až v dlouhodobějším horizontu. "Už jsem říkala, můj plán je Tokio. A moje tělo se na to připravuje. Po prvním roce změn je těžké dělat osobáky. Mrzí mě, že jsem nezaplavala nejlepší letošní čas. Že jsem se zatím nepřiblížila osobáku, to zatím nebylo v plánu," vysvětlila Závadová.

Její nepohodě příliš nepřidala ani spadlá čepička, o niž přišla po 150 metrech. "Měla jsem problém už před začátkem závodu. Těžko říct, co se stalo. Byla to ale asi moje chyba. Plavu jen s jednou čepičkou, měla bych plavat asi radši s dvěma. Je to každopádně nepříjemné, když cítíte, jak vám padá. Člověka to rozhodí, než že ho to zbrzdí. Něco jako kdyby se atletovi začala vyzouvat tretra," řekla Závadová.

"Říkala jsem si, kašli na to, je to jenom čepička. Ale to bylo až potom, co jsem ji shodila. Cítila jsem po padesáti metrech, že mi sklouzává, že na hlavě nevydrží. Trochu jsem o ni zavadila rukou, aby spadla, protože bylo nepříjemné, jak mi to tahalo vlasy. Do té doby na to furt myslíte a vůbec se nesoustředíte na plavání. Je to spíš k breku než k pousmání, protože to by se mi fakt stávat nemělo," litovala Závadová.

I díky pozitivnímu naladění od pobytu u protinožců ale věří, že vyžene zklamání rychle z hlavy a povede se jí výrazně lépe při dalších startech. "Sice je tohle moje hlavní disciplína, ale dám vše ještě do těch ostatních tří, protože potřebuju vědět, jak na tom po roce plném změn jsem. Musím se zvednout. Už mě nebaví pořád jen prohrávat, mít poraženou hlavu. Chtěla bych si udělat radost ve svých slabších disciplínách, vědět, že jsem něco zlepšila," prohlásila Závadová.