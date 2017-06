Ministerstvo školství rozdělilo 206 milionů na mimořádné sportovní akce

před 50 minutami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozdělilo 206 milionů korun na mimořádné sportovní akce a začne s vyplácením. Rovněž dokončilo druhou část financování sportovních oddílů ve výši 253 milionů korun. Dnes pak bude nově vyhlášen program pro sportovní svazy, který byl pozastaven v důsledku dotační kauzy ve spojení s Fotbalovou asociací ČR. Na brífinku o tom informovala ministryně Kateřina Valachová.

Praha - Na dotační program pro mimořádné sportovní akce netrpělivě čekali organizátoři akcí, které již proběhly. Jako nedávný evropský šampionát veslařů v Račicích či lednové mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě.

Veslaři nakonec dostanou jen 75 procent požadované dotace, tedy 12,5 milionu korun, jelikož se na ně vztahují loňská pravidla a nejde o projekty schválené vládou. Podle předsedy veslařského svazu Dušana Macháčka tak bude svaz v dluhu 2,5 milionu plus dalších šest milionů, které investoval do cílové věže.

Pouze tři čtvrtiny dostali také krasobruslaři, a to více než devět milionů. Srpnové mistrovství světa kanoistů v Račicích pak více než 11 milionů.

Plnou dotaci obdrželo červnové mistrovství Evropy basketbalistek v Praze a Hradci Králové (23 milionů) či Kontinentální pohár v atletice (20 milionů).

"Jde o mimořádné sportovní akce schválené vládou prostřednictvím MŠMT. To je krok, který jsem prosadila já, ale je účinný až od ledna. Proto vyzývám svazy, aby v budoucnu usilovali o to, aby jim vláda přiřknula tento status a měly bezpečnou stoprocentní dotaci," uvedla Valachová s tím, že kompletní seznam schválených dotací bude zveřejněn dnes.

Ministerstvo rovněž rozeslalo dalších 253 milionů přímo do sportovních oddílů podle počtu dětí. Jde o druhou část programu 2, o poslední třetině se rozhodne v příštích dnech.

Dnes pak bude vyhlášen program na podporu sportovních svazů, jehož pozastavení způsobuje většině sportovních organizací ekonomickou krizi. "Do konce příštího týdne, tedy pět pracovních dní, budou mít svazy možnost podávat žádosti, když to stihnou rychleji, budeme rychleji administrovat. Platí slib, že do konce června získají všechny sportovní svazy svou dotaci, která jim náleží. Vše bude řešeno transparentně a pravidla jsou přísnější," sdělila Valachová.

MŠMT rovněž rozešle do sportovního prostředí avízo o podobě nového investičního programu, který byl zrušen v důsledku vyšetřování policie ohledně obvinění, že se na něm domlouvala náměstkyně ministerstva Simona Kratochvílová s předsedou Fotbalové asociace ČR Miroslavem Peltou. V nové podobě bude program vyhlášen v průběhu června. "Jedna část bude do 10 milionů korun, druhá do 20 milionů korun. Po vyhlášení budou mít žadatelé zhruba měsíc na podání žádostí," řekla Valachová.

Ministryně, která je v demisi, rovněž vyjádřila přání, aby si FAČR na páteční volební valné hromadě nenechala ujít možnost na změnu. "Přeji jim skutečnou změnu ve vedení, která přesvědčí zejména jejich členy a fotbalisty v republice, že fotbal chce přistoupit ke změnám a zbaví se podezření. Hlavní je, aby si fotbal nenechal ujít příležitost na změnu. To je mé přání. Je to spolek, kterému já nemohu něco nařizovat, ale věřím, že jsou všichni dost chytří na to, aby obrat udělali," dodala Valachová.