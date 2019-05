Milwaukee srovnalo sérii s Bostonem, obhájci vykročili k postupu

před 1 hodinou

Basketbalisté Golden State vyhráli i druhé utkání čtvrtfinále NBA nad Houstonem, tentokrát 115:109. V sérii mezi Milwaukee a Bostonem je stav 1:1, poté co Bucks doma další zaváhání na domácí palubovce nepovolili a zvítězili 123:102.

Obhájci titulu Warriors si už v první čtvrtině vypracovali vedení o 14 bodů a to určilo ráz utkání. Rockets se sice nenechali zlomit a drželi se ve hře, ale ani jednou se nedostali do vedení a domácí si kolektivním výkonem hlídali zápas až do konce.

Poté co ve čtvrté čtvrtině snížili hosté na rozdíl čtyř bodů, objevil se nečekaný hrdina Shaun Livingston, který nastřílel šest bodů v řadě. Žádné další přitom v utkání nedal. Klíčová pak byla trojka Stephena Curryho šest a půl minuty před koncem za stavu 93:90. Rozdíl pak narostl až na dvanáct bodů a soupeř už se nezmohl na obrat.

Kevin Durant vedl domácí střelce 29 body, navíc každý hráč základní sestavy dal nejméně 15 bodů. Také za Houston skórovali dvouciferně všichni hráči první pětky, nejvíc tahoun James Harden rovněž 29.

Milwaukee tentokrát potvrdilo pozici nejvýše nasazeného týmu a Bostonu nedalo šanci. V první čtvrtině měli ještě navrch hosté, ale pak si Bucks týmovým výkonem vypracovali vedení až o 31 bodů. Definitivně zlomili odpor soupeře povedenou pasáží ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli 24:2.

"Líbily se mi naše aktivita, chuť a soutěživost, které jsme dnes předvedli. Tohle jsme potřebovali, aby se hrálo podle našich karet," řekl trenér Mike Budenholzer.

Janis Adetokunbo nastřílel 29 bodů, Khris Middleton přidal 28 včetně sedmi trojek, kterými přispěl ke klubovému rekord v play off (20 trojek). Podpořil je také Eric Bledsoe 21 body. Naopak Boston postrádal body hvězdného Kyrieho Irvinga, který byl dobře bráněn a proměnil jen čtyři z 18 střel. "Dnes na mě odvedli opravdu dobrou práci a skvěle mě přebírali," uznal Irving, autor devíti bodů.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápas:

Milwaukee - Boston 123:102, stav série 1:1.

Západní konference - 2. zápas:

Golden State - Houston 115:109, stav série 2:0.