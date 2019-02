Milwaukee po Utkání hvězd NBA vyhrálo těsný souboj s Bostonem

před 1 hodinou

Basketbalisté Milwaukee potvrdili v prvním zápase po přestávce pro Utkání hvězd, proč jsou momentálně nejlepším týmem NBA. Doma proti rivalovi z Východní konference Bostonu smazali už v první čtvrtině dvouciferné manko a v koncovce vyrovnaného utkání se radovali z vítězství 98:97. Pro vedoucí celek soutěže to byla třetí výhra za sebou a 44. úspěch v sezoně.

Do poslední minuty zápasu šli hráči Milwaukee s tříbodovým náskokem. Pivot Al Horford ale potvrdil dobrý výkon v utkání a trojkou srovnal s favoritem krok. Celkem zaznamenal 21 bodů, 17 doskoků a pět asistencí.

Bucks pak využili většinu z limitu 24 sekund na útok a Khris Middleton, který si o víkendu zahrál poprvé v kariéře Utkání hvězd, trefil půl minuty před koncem rozhodující trojku.

Tahoun Bostonu Kyrie Irving, který ve čtvrté části dal 10 ze svých 22 bodů, po pěti sekundách snížil na rozdíl jediného bodu. V samém závěru mu ale nevyšel nájezd a pokus s klaksonem v obroučce neskončil.

"To se občas stává," prohodil Irving. "Tak to chodí, když se do toho po pauze teprve dostáváte. Po přestávce pro Utkání hvězd jsme se ještě zahřívali," uvedl nejlepší střelec Celtics. Na straně vítězů zaznamenal Janis Adetokunbo 12 ze svých 30 bodů v poslední čtvrtině. K tomu přidal 13 doskoků a šest asistencí.

Houstonský kanonýr James Harden (30 bodů) natáhl svou sérii s třiceti a více body, ale na LeBrona Jamese a jeho tým to nestačilo. Los Angeles Lakers skoro celý zápas ztráceli, předvedli však parádní obrat. Poslední část ovládli 28:16 a zvítězili 111:106. James se o to zasloužil 29 body, 11 doskoky a šesti asistencemi. Brandon Ingram mu sekundoval 27 body a 13 doskoky.

V dresu Rockets byl kromě Hardena (ještě pět doskoků a šest asistencí) vidět hlavně Chris Paul, kterému těsně unikl triple double. Ústřední rozehrávač Houstonu se dostal na 23 bodů, 10 doskoků a devět asistencí.

Vítězové posledních dvou ročníků Golden State Warriors s obtížemi zvládli duel se Sacramentem a zvítězili 125:123. Hlavní zásluhu na tom měli autor 36 bodů Stephen Curry a Kevin Durant, který dal 28 bodů a vedle devíti doskoků se blýskl sedmi bloky. Double double měl DeMarcus Cousins se 17 body a 10 doskoky. Kings nebylo nic platných 28 bodů a 14 doskoků Marvina Bagleyho.

Phoenix má nový klubový rekord, na který ale nemůže být pyšný. Suns poprvé v historii prohráli šestnáctkrát za sebou, tentokrát nejhorší celek Západní konference nestačil na předposlední tým Východu Cleveland a na jeho palubovce podlehl 98:111.

NBA:

Brooklyn - Portland 99:113, Cleveland - Phoenix 111:98, Golden State - Sacramento 125:123, LA Lakers - Houston 111:106, Milwaukee - Boston 98:97, Philadelphia - Miami 106:102.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 59 43 16 72,9 2. Philadelphia 59 38 21 64,4 3. Boston 59 37 22 62,7 4. Brooklyn 60 30 30 50,0 5. New York 58 11 47 19,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 58 44 14 75,9 2. Indiana 58 38 20 65,5 3. Detroit 56 26 30 46,4 4. Chicago 58 14 44 24,1 5. Cleveland 59 13 46 22,0

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 57 27 30 47,4 2. Orlando 59 27 32 45,8 3. Miami 57 26 31 45,6 4. Washington 58 24 34 41,4 5. Atlanta 58 19 39 32,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 58 33 25 56,9 2. San Antonio 59 33 26 55,9 3. Dallas 57 26 31 45,6 4. New Orleans 59 26 33 44,1 5. Memphis 59 23 36 39,0

Severozápadní divize:

1. Denver 57 39 18 68,4 2. Oklahoma City 57 37 20 64,9 3. Portland 58 35 23 60,3 4. Utah 57 32 25 56,1 5. Minnesota 57 27 30 47,4

Pacifická divize: