Medaile si nesmírně vážím, jásal Krpálek. Bronz má i Klammert, slavil životní úspěch

Olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek získal bronzovou medaili na Grand Slamu v Antalyi. Na stejný úspěch dosáhl po životním turnaji i David Klammert.

Zatímco třicetiletý Krpálek přidal další cenný kov do své bohaté sbírky, o čtyři roky mladší Klammert slaví největší úspěch v kariéře. Oba potvrdili dobrou formu dva týdny před mistrovstvím Evropy v Lisabonu.

Krpálek do Grand Slamu vstupoval jako světová jednička. V semifinále supertěžké váhy neuspěl proti Tamerlanu Bašajevovi z Ruska, stejném soupeři podlehl i před čtyřmi měsíci ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Praze.

Chuť si však spravil v duelu o bronz. Souboj nad Temurem Rachimovem z Tádžikistánu vyhrál před časovým limitem na ippon.

"Po dlouhé době se mi povedlo na takové velké soutěži vybojovat medaili. I přestože je bronzová, je to obrovský úspěch. Nesmírně si jí vážím. I když to důležité je teprve před námi - olympiáda i Evropa," jásal Krpálek.

V duelu s Bašajevem mu došly síly. "Chtěl jsem mu vrátit porážku z Prahy, nechybělo moc. Ale v prodloužení jsem s ním v souboji na zemi vykysl, úplně mi odpadly ruce. Už jsem síly neměl, bohužel mě hodil," popsal.

Naopak měl radost, že závěrečný souboj vyhrál. "To se mi podařilo. On je velmi nepříjemný a pro mě velmi těžký soupeř, ale měl jsem zápas pod kontrolou," pochvaloval si Krpálek.

Klammert se dočkal životního úspěchu ve 26 letech. Český reprezentant soutěžící ve váze do 90 kg v zápase o bronz zdolal v prodloužení Komronšocha Ustopirijona z Tádžikistánu. Už jednou Klammert ve světové konkurenci třetí místo obsadil, ale v roce 2018 v Tunisu to bylo na nižší Grand Prix.

Ačkoli měl proti Ustopirijonovi už dvě napomínání, ve zlatém skóre se mu povedla technika ohodnocená wazari. Prodloužení ukončil po minutě a 20 vteřinách.

"Po třech letech mám medaili z akce IJF. První z Grand Slamu a hlavně olympijského Grand Slamu. Jsem moc rád, díky tomu jsem zase blíže vysněnému startu na olympiádě. Byl to těžký den, šest zápasů, dvě prodloužení. Ke konci už mě provázely křeče," přiznal. Ustopirijon předtím v pavouku vyřadil českého juniora Martina Bezděka.

Ve váze do 57 kg skončila Věra Zemanová ve druhém kole, v němž nestačila na úřadující mistryni světa Kanaďanku Christu Deguchiovou. Ve stejné fázi vypadl při své premiéře v elitním seriálu dorostenecký mistr světa Adam Kopecký (do 81 kg), v "třiasedmdesátce" vyřadil Jana Svobodu olympijský vítěz z Ria Ital Fabio Basile.

Pro elitní české judisty byl Grand Slam v Antalyi nejen šancí na body do olympijského žebříčku, ale i přípravou na ME, které se bude v Lisabonu konat od 16. do 18. dubna.

K reprezentaci se nyní připojí David Pulkrábek a Jaromír Musil, kteří v Turecku nestartovali z důvodu tréninkového výpadku po prodělané nemoci covid-19.