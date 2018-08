Stříbrná Ogrodníková přišla na hotel až k ránu: Ale oslavy neproběhly. Ani prosecco

před 1 hodinou

"Čekala jsem, že mi vyhrknou slzy do očí, ale nějak jsem měla křeče ve tváři, jak jsem se musela pořád usmívat," popsala Ogrodníková přebírání stříbra.

Berlín - Stříbrná medaile se oštěpařce Nikole Ogrodníkové líbí. Už před odjezdem na mistrovství Evropy do Berlína si ji prohlížela a našla v ní zalíbení. Na sobotním medailovém ceremoniálu nakonec neplakala štěstím, jak se v pátek hned po závodě obávala. Místo toho se musela usmívat.

Medaile na letošním atletickém ME, o které čeští reprezentanti dlouho marně bojovali, nejsou kulaté, ale trojúhelníkové. "Než jsem jela do Berlína, tak jsem na ně koukala a líbila se mi hodně. Moc těch medailí jsem neviděla, možná někde u Víti (Veselého). Ten má krásné medaile, ale tahle je krásná. Je to moje první," řekla po sobotním ceremoniálu Ogrodníková, jejíž partner Vítězslav Veselý má zlato z MS 2013, tři medaile z ME i dodatečně získaný olympijský bronz z her v Londýně.

Bezprostředně po pátečním stříbrném závodě, po kterém byla plná emocí, se obávala dalšího návalu dojetí při ceremoniálu. "Čekala jsem, že mi vyhrknou slzy do očí, ale nějak jsem měla křeče ve tváři, jak jsem se musela pořád usmívat. Spíš jsem si připadala, že se tvářím hrozně blbě. Bylo to hezké, hrozně jsem si to užila," popisovala chvíle, kdy přebírala cenný kov z rukou Christiny Obergföllové, dlouholeté rivalky jiné české oštěpařky Barbory Špotákové.

Podobně jako po závodě s vlajkou ani tentokrát moc nevěděla, co přesně má dělat. "Taky jsem byla taková splašená na tom pódiu a holky taky moc nevěděly," uvedla čerstvá vicemistryně Evropy. Ceremoniál v centru města u rozbombardovaného Pamětního kostela císaře Viléma ji nadchl. "Bylo to krásné. Na stadionu jsem nebyla, ale tady mi přišlo, že je hezká atmosféra. Jak jsme čekaly na tu televizi a pořád tady bilo to srdce, nám s holkama taky bila."

Od závodu do chvíle, než se jí medaile houpala na krku, měla hektický program. "Vrátila jsem se na hotel až k ranním hodinám, protože jsem byla na masáži a nemohla jsem moc usnout. Oslavy neproběhly, jak jsem byla unavená. Ani prosecco. Dneska jsme měli oběd se sponzory. Pak jsem byla ve studiu, teď tady," vyprávěla.

Čeká ji ještě finále Diamantové ligy a Kontinentální pohár v Ostravě, na který se jako první česká atletka nominovala. "Bude těžké udržet spíš to tělo, protože ono do toho září je to ještě dlouhá doba. Většinou se v září už těším, až ta sezona skončí," řekla. "Do Curychu se těším, to bude první finále Diamantové ligy a na Kontinentální pohár se připravím, protože se chci ještě předvést před domácím publikem. Líbí se mi ta myšlenka, že budeme bojovat s Christin (Hussongovou) jako Evropanky. To bude fajn."

Finále Diamantové ligy v Curychu bude 30. srpna, Kontinentální pohár se uskuteční 8. a 9. září.