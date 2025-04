Krpálek bude bojovat o evropský bronz. V semifinále nestačil na obhájce titulu

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se bude na mistrovství Evropy prát o bronz.

V kategorii nad 100 kilogramů po dvou výhrách prohrál v semifinále s obhájcem titulu Inalem Tasojevem, ruským judistou startujícím pod neutrální vlajkou.

Finálový blok na šampionátu v Podgorici začne v 16:00. Krpálkovým soupeřem v duelu o třetí místo bude Ukrajinec Jevhenij Baljevskij.

Hvězdný český reprezentant měl v prvním kole volný los. Pak porazil Poláka Grzegorze Teresiňského, loňského vicemistra Evropy v kategorii do 23 let. Po minutě a půl Krpálek bodoval chvatem na wazari a pak už soupeře k ničemu nepustil.

Ve čtvrtfinále s německým reprezentantem Erikem Abramovem měl Krpálek v úvodu problémy, po dvou minutách už měl na kontě dva tresty. Fatálnímu třetímu ale unikl a nakonec vyhrál po třech minutách na ipon.

S Tasojevem, jenž byl ve finále při všech svých čtyřech startech na ME a vedle loňského zlata má i titul z roku 2021, se Krpálek pral vyrovnaně.

Bez bodované techniky dospěl duel do prodloužení. To trvalo jen 38 sekund, než mistr světa z roku 2023 Tasojev zapsal juko a znovu se dostal do boje o titul.

Krpálek naopak čtvrteční zlatý úspěch Renaty Zachové v kategorii do 63 kilogramů nenapodobí. Bude útočit alespoň na svou sedmou evropskou medaili, poslední získal před čtyřmi lety v Lisabonu.

Další dva čeští reprezentanti dnes startovali v kategorii do 100 kilogramů.

David Dudy v prvním kole porazil na ipon Jakoba Varese z Estonska a pak rovněž před časovým limitem nestačil na mistra světa z roku 2023 Armana Adamjana z Ruska. Martin Bezděk podlehl na ipon v prvním kole Nizozemci Simeonu Catharinovi.