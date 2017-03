Komentář: McLaren by měl Alonsa pozlatit, místo toho o něj nejspíš přijde. Dost možná, že už letos

před 8 hodinami

Fernando Alonso se v McLarenu už třetí rok po sobě trápí. Letos je frustrace silná od prvního závodu. Vydrží Španěl v týmu až do konce sezony? Podle jeho kamaráda Marka Webbera dost možná ne.

Woking - "Ordinace v nemocné garáži III" nebo spíš "Sběratelé rozbitých motorů"? Tak nějak by se mohl jmenovat seriál, který by mohl nějaký kreativní (čtěte šílený) scénárista napsat na základě už třetího roku znovuobnoveného partnerství týmu formule 1 McLaren a japonské Hondy.

Inu, bývaly časy, kdy se před spojením McLaren-Honda klaněli všichni soupeři a díky jménům jako Ayrton Senna a Alanin Prost bral tým z Wokingu jeden titul za druhým.

V roce 2015 se McLaren s japonským hybridním agregátem v Poháru konstruktérů díval na záda všem kromě chudé Marussie, loni slavný tým sice poskočil na šesté místo, ale se skoro polovičním bodovým ziskem jako před ním umístěný Williams.

Když vám na soupeře chybí 27 km/h

Nejhůř to nese lídr týmu, dvojnásobný světový šampion Fernando Alonso. Potom, co ztroskotaly naděje, že se potřetí postaví na piedestal F1 coby pilot Ferrari, vsadil na návrat do míst, kde zažil v roce 2007 po boku Lewise Hamiltona asi největší potupu své kariéry. Vždyť být faktickou dvojkou za nováčkem, který právě přišel z GP2, na to Alonso opravdu nebyl zvyklý.

Ani teď mu u McLarenu pšenka nekvete. Sice v testech neboural jako v roce 2015, ani nerozebral formuli na prvočinitele hned v první Grand Prix jako loni. Ale frustrace je přesto zpátky.

S autem, které by podle jeho vlastních slov "na každé jiné trati bylo bezpečně poslední" se v melbournském parku kvalifikoval na 13. místě a ještě pár kol před koncem držel z hlediska současného poměru sil senzační desáté místo. A to všechno s "plečkou", která byla na maximálku o 27 km/h pomalejší než třeba dotírající Force India mladého Francouze Estebana Ocona.

Ovšem závěr Velké ceny Austrálie byl jako z hororu. Auto začalo podobně jako při testech stávkovat a nebohý Alonso ani neviděl cíl. Jeho týmový kolega Stoffel Vandoorne sice závod dokončil, ale s ostudnou ztrátou dvou kol na vítězného Sebastiana Vettela.

"Nebo tu nebudu já"

Co si o tom známý nespokojenec Alonso myslí? Po Melbourne sice neřekl nic převratného, ale v týmu stále rezonuje jeho nedávný výrok (či snad hrozba?): "Čekám v týmu velké změny, velkou reakci. Nebudeme celou sezonu třináctí. Nebo tu nebudu já."

O tom, že Španělovi trpělivost postupně dochází, se přesvědčil jeho dávný kamarád Mark Webber. Bývalý pilot F1 se v rozhovoru pro belgickou agenturu Sporza podřekl, že Alonso nemusí být u McLarenu do konce sezony.

Na žádost, aby to upřesnil, dodal: "Fernando nemusí dojet celou sezonu. Je pekelně frustrovaný, nezajímá ho ani to, kdyby dojížděl na šesté, sedmém místě."

Být šéfy McLarenu, tak začínám mít husí kůži. Naštvaný Alonso je totiž něco jako pekelně rychlých deset ran egyptských. O tom se ostatně britský tým přesvědčil už ve zmiňované sezoně 2007. To rodák z Ovieda v boxech na Hungaroringu během kvalifikace úmyslně zablokoval Hamiltona tak, aby už nedokázal zajet rychlé kolo. A to byl v té chvíli ve světovém šampionátu druhý…

Alonso blokuje Hamiltona v boxech McLarenu- Hungaroring 2007:

autor: Radek Vičík

