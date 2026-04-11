Sport

McIlroy rozjel Masters naplno, soupeřům v polovině odskočil o šest ran

ČTK

Severoirský golfista září v Augustě. Po skvělém druhé kole vede Masters a míří za velkým triumfem.

Rory McIlroy
Rory McIlroy
Severoirský golfista Rory McIlroy udělal ve druhém kole Masters velký krok k obhajobě titulu. Druhý hráč světa obešel hřiště v Augustě na 65 ran a po nejlepším výkonu dosavadního průběhu turnaje vede úvodní major sezony v polovině o rekordních šest úderů. O druhé místo se dělí Američané Sam Burns a Patrick Reed.

"Vždycky jsem měl tenhle turnaj a tohle hřiště rád, i když jsem měl pocit, že mě ono pokaždé rádo nemá.. Zkušenosti, co jsem tu za ta léta nasbíral, a samozřejmě i loňský rok, mi to teď usnadnily," řekl McIlroy stanici Sky Sports po vydařeném druhém kole, které zakončil šesti birdie na posledních sedmi jamkách.

Navzdory velkému náskoku nehodlá o víkendu hrát na jistotu. "Vybudoval jsem si pěkný polštář. Mám to tak, že se budu snažit hrát dobře a držet nohu na plynu," uvedl vítěz pěti majorů.

Šestatřicetiletý McIlroy se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo Američanovi Tigeru Woodsovi před 24 lety.

Druhé kolo nevyšlo světové jedničce Scottiemu Schefflerovi. Americký vítěz turnaje z let 2022 a 2024 zahrál 74 ran a klesl na 24. místo.

Sobotní demonstrace na Náměstí republiky
Sobotní demonstrace na Náměstí republiky
Sobotní demonstrace na Náměstí republiky

Britain's Prime Minister Keir Starmer meets military personnel on a beach in Bahrain
Britain's Prime Minister Keir Starmer meets military personnel on a beach in Bahrain
Britain's Prime Minister Keir Starmer meets military personnel on a beach in Bahrain

