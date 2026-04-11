McIlroy rozjel Masters naplno, soupeřům v polovině odskočil o šest ran

Severoirský golfista září v Augustě. Po skvělém druhé kole vede Masters a míří za velkým triumfem.
Severoirský golfista Rory McIlroy udělal ve druhém kole Masters velký krok k obhajobě titulu. Druhý hráč světa obešel hřiště v Augustě na 65 ran a po nejlepším výkonu dosavadního průběhu turnaje vede úvodní major sezony v polovině o rekordních šest úderů. O druhé místo se dělí Američané Sam Burns a Patrick Reed.
"Vždycky jsem měl tenhle turnaj a tohle hřiště rád, i když jsem měl pocit, že mě ono pokaždé rádo nemá.. Zkušenosti, co jsem tu za ta léta nasbíral, a samozřejmě i loňský rok, mi to teď usnadnily," řekl McIlroy stanici Sky Sports po vydařeném druhém kole, které zakončil šesti birdie na posledních sedmi jamkách.
Navzdory velkému náskoku nehodlá o víkendu hrát na jistotu. "Vybudoval jsem si pěkný polštář. Mám to tak, že se budu snažit hrát dobře a držet nohu na plynu," uvedl vítěz pěti majorů.
Šestatřicetiletý McIlroy se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo Američanovi Tigeru Woodsovi před 24 lety.
Druhé kolo nevyšlo světové jedničce Scottiemu Schefflerovi. Americký vítěz turnaje z let 2022 a 2024 zahrál 74 ran a klesl na 24. místo.
V ulicích Prahy jsou odpůrci a příznivci potratů. Policie ve střehu, bojí se střetu
Nebylo loni v Praze vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla značně napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela", což se dařilo jen částečně. Po roce jsou dnes opět všichni v ulicích a Aktuálně.cz situaci stejně jako loni mapuje.
Británie odloží předání ostrovů se základnou Diego García. Plán ostře kritizoval Trump
Británie pozastaví svůj plán na navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu, uvedla dnes AFP s odvoláním na britskou vládu. O odložení plánu informovala rovněž britská stanice BBC. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá americko-britská základna vojenského letectva Diego García, kritizoval nedávno jako velkou chybu americký prezident Donald Trump.
Sériový vrah Ted Bundy má další potvrzenou oběť. Policie po letech rozpletla zapomenutý případ
Sériový vrah Ted Bundy v sedmdesátých letech zavraždil minimálně třicet žen. Mnoho dalších případů k němu sice vede, neexistují ale důkazy, které by ho mohly spolehlivě usvědčit. Jeden z nich se ale nyní policii po dlouhých 51 letech podařilo s Bundym spojit. Zavražděná dospívající dívka se tak po letech alespoň symbolicky dočkala spravedlnosti.
Mimo komfortní zónu? To mělo být vždycky, zní ze Sparty. K titulu ji může vést paradox
Parádní podívanou nabízí extraligové semifinále, v němž Sparta vzdoruje favorizovaným Pardubicím. Za stavu 2:2 dnes někdo z nich učiní významný krok k postupu do finálové série. Pražští hokejisté jsou přitom vzhledem k předchozím sezonám v paradoxní situaci.
ŽIVĚ S nimi nebo bez nich, ale Hormuz otevřeme, vzkázal Trump Teheránu
Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.