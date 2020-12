McGregor nekončí, naopak! Vrací se do klece, v Abú Dhabí vyzve dávného soka

Irský bojovník Connor McGregor se po roce vrací do UFC. Slavnostně to oznámil prezident soutěže Dana White. Plánuje v lednu událost nazvanou Fight Island. Hostit ji bude Abú Dhabí.

Video: Nurmagomedov vs. McGregor | Video: www.youtube.com

Přestože notoricky známý irský bojovník oznámil už potřetí konec své kariéry, bude opět součástí série UFC. McGregor se v kleci nebojoval už téměř rok, naposledy letos v lednu porazil Donalda Cerronea. Tentokrát ovšem vyzve Dustina Poiriera. S chlapíkem přezdívaným Diamant se porval před šesti lety a tehdy ho McGregor dokázal do dvou minut knockoutovat.

Přitom už letos v červnu měl odejít do bojovnického důchodu, nakonec ovšem šéf soutěže White oznámil, že McGregor k dalšímu zápasu nastoupí. Jeho americký soupeř Poirier má velmi podobná fyzická měřítka.

Dana White slibuje úplně jiný souboj, než který se mezi oběma odehrál v roce 2014. "To vůbec nemůžete srovnávat. Bude to úplně jiné. Oba jsou teď daleko lepší bojovníci a co jsem viděl, oba mají super formu," ujistil.

V nedávné době se McGregor pochlubil na Twitteru, že jeho poslední souboj byl nejvýdělečnější událostí letošního roku. Není proto divu, že se jej promotér White snažil přesvědčit k dalšímu zápasu.

Zápas bude hostit ostrov Yas v Abú Dhabí 23. ledna 2021 v rámci akce Ostrov boje. Volba Spojených arabských emirátů je poměrně překvapivá. Předpokládalo se, že k souboji dojde v Las Vegas.

Poirier je známý svými charitativními akcemi. Podporuje potravinové banky, děti z chudých rodin a má vlastní nadaci. Ta například pomáhá zajistit pitnou vodu v africké Ugandě. Během epidemie koronaviru nechal Poirier rozvézt tisíc jídel pro zaměstnance v první linii.