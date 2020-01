McGregor chce do Moskvy jako Rocky, šéf UFC je proti. V úvahu připadá i Wembley

Conor McGregor zaznamenal další spektakulární vítězství. Dlouho očekávaný duel s Donaldem „Kovbojem“ Cerronem trval jen čtyřicet vteřin a Ir mohl v kleci slavit. Jenže kdo bude jeho dalším soupeřem?

Jednatřicetiletý bojovník byl po bleskové výhře v odpovědích výjimečně vyhýbavý, i když výzev má na stole hned několik. Impulzivní McGregor dříve přijímal nabídky na souboj bez větších průtahů.

Na seznamu vyzyvatelů je řada jmen. Mezi nimi hvězdy jako Floyd Mayweather, Jorge Masvidal, Kamaru Usman a hlavně ruský rváč Chabib Nurmagomedov.

Rodák z Dublinu ale zůstal tajemný. "Můžu to vzít od kohokoli," prohlásil stroze.

Podle ředitele UFC Dana Whitea by měl McGregor vyzvat právě Nurmagomedova, se kterým se už jednou utkal. V Las Vegas 2018 skončil zápas vítězstvím bojovníka dagestánského původu a také obřím skandálem. Poražený McGregor schytal rány od členů týmu svého soupeře, rozezlený Nurmagomedov skočil mimo ring zase po lidech od McGregora a právě White odmítl po incidentu dát šampionovi pás pro vítěze.

McGregor ovšem musí při výběru dalšího soupeře brát v potaz, že o i když víkendu nečekaně zvítězil ve velkém stylu, až dosud zažíval téměř tři roky bez vítězství.

Šéf UFC má ovšem jasno. "Měl by vyzvat Nurmagomedova. V minulosti jsme sledovali velké světové zápasy Mihammada Aliho s Georgem Foremanem, Aliho s Joem Frazierem, Marvina Haglera s Thomasem Hearnsem," vyjmenovával velké bitvy z dřívějších dob. "To jsou souboje, které mají smysl," řekl.

Odplata za porážku v roce 2018 by měla být motivací i pro Ira. Zápas pro něj byl hodně emotivní a s Chabibem po sobě vystartovali ještě na oficiální kontrole váhy před diváky. McGregor chce odvetu ve svém oblíbeném Las Vegas, kde zvítězil i o víkendu.

Jenže to je právě háček. Po zmíněném běsnění z prvního zápasu mezi oběma soupeři se Chabib do nevadské pouště nevrátí. Dostal zákaz a pokutu 500 tisíc dolarů (asi 12 milionů korun) právě za incidenty v hledišti.

V úvahu připadá uspořádání zápasu tentokrát na domácím území Nurmagomedova. V Moskvě. Myšlenka údajně okouzlila i McGregora, který by rád vrátil Chabibovi porážku právě v hlavním městě Ruska.

White ale takovou možnost vyvrací. "V Moskvě se takový souboj konat nebude," vyvrátil ihned. "Má to mnoho a mnoho důvodů. Spíš se bude konat v Británii, New Yorku, Dallasu nebo ve Vegas," dodal rozhodně.

Jeho prohlášení se McGregor hodně divil. "Proč je Dana White proti zápasu v Moskvě? Je to vynikající místo. Vždyť by to bylo jako v Rockym," zasnil se McGregor a neodpustil si poznámku k soupeři. "Vždyť jsem víc Rus než on, chtěl bych se tam utkat," řekl dříve.

"Nejlepší by samozřejmě bylo Vegas, ale Chabib tomu není nakloněný kvůli tomu, co se stalo minule. Mohlo by se bojovat ve Wembley, kam by přišlo 90 000 lidí. Nebo v Cardiffu," připustil šéf série UFC.

McGregor zase dlouho sní o zápase přímo v irském Dublinu, na fotbalovém stadionu pro 82 000 lidí. "Pokud budu bojovat v Evropě, tak bude v Irsku," citoval McGregora deník The Sun. "I když mám Británii rád, tak v Irsku chci bojovat od začátku. Hrozně bych se chtěl ukázat v rodném městě," dodal McGregor, který má v Dublinu postavený dům.

Nicméně všechno je závislé na volbě soupeře, a ta je stále nejistá. Expert a bývalý bojovník smíšených bojových umění Dan Hardy se přiklání k souboji McGregora s Masvidalem. Bylo by to podle něj největší utkání ve sportovní historii. "Jorge je superstar a společně s Conorem by dokázali takový zápas prodat. Čísla by byla neskutečná," řekl BBC.