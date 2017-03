Bitva velikánů. Mayweather přijal McGregorovu výzvu: Vracím se jen kvůli němu

před 50 minutami

Slavný boxer Mayweather se po konci kariéry utká se šampionem ve smíěšných bojových uměních McGregorem. Oba slavní bojovníci se budou muset dohodnout nejen na finančních podmínkách, ale také na tom, v jakém odvětví se utkají.

Londýn - Bývalý mistr světa v boxu Američan Floyd Mayweather se rok a půl po konci kariéry rozhodl vrátit a hodlá se utkat se šampionem ve smíšených bojových uměních Irem Conorem McGregorem. Navrhl, aby k dlouho diskutovanému zápasu, který má být velmi lukrativní, nastoupili v červnu.

"Vracím se kvůli jedinému člověku a tím je Conor McGregor. Není třeba ztrácet čas. Musíme to udělat, ať je to rychle. Pojďme do toho v červnu," řekl Mayweather britským médiím před sobotní návštěvou Prahy, kde měl být čestným hostem boxerského galavečera, ale nakonec dorazil až na následný večírek.

Mayweather se předloni rozloučil s ringem 49. vítězstvím ve stejném počtu zápasů. Během kariéry byl světovým šampionem v pěti různých kategoriích, naposledy boxoval ve welterové váze.

Své úspěchy dokázal náležitě zpeněžit a vysloužil si díky tomu přezdívku Money (Peníze). Za předloňský "zápas století", v němž v Las Vegas porazil Filipínce Mannyho Pacquiaa, vydělal 220 milionů dolarů. Jednu dobu vévodil i žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců světa.

McGregor, který je asi největší hvězdou smíšených bojových umění, ho vyzývá k souboji už dlouho. Mayweather požaduje za zápas 100 milionů dolarů. Oba slavní bojovníci se budou muset dohodnout nejen na finančních podmínkách, ale také na tom, v jakém odvětví se utkají. Podle Mayweathera to bude box.

"Vyzval on mě. A když mě vyzval, bude to podle mých pravidel. Vždycky box," uvedl čtyřicetiletý Američan.

