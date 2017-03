Mayweather nedorazil na pražský boxerský galavečer. Je jako dítě, řekl pořadatel

před 1 hodinou

Floyd Mayweather zklamal české fanoušky. Jeden z nejlépe vydělávajících sportovců světa nestihl oproti původnímu pražský boxerský galavečer, dorazil až na následnou afterparty.

Praha - Pořadatelé dělali co mohli, posouvali jednotlivé duely v naději, že to Mayweather stihne. Po 23. hodině dokonce v ringu krátce vystoupil Mayweatherův osobní DJ se vzkazem publiku, že Floyd je na cestě a určitě tu brzy bude.

To už na Mayweatherově Instagramu a v kopii na jeho dalších účtech na Twitteru a na Facebooku visela jeho fotka se vzkazem: "PPo celém dni nakupování v Londýně vyrážím směr Praha."

floydmayweather : After a long day of shopping, I'm now ready to hop on my jet to head to Czech Republic for a couple days. I just text my pilots and told them to gas up Air Mayweather we have some more Euros & Pounds to pick up. #TMT #TBE

Přímo v hale se boxerské hvězdy ale publikum nedočkalo. Mayweather se zjevil až asi ve dvě hodiny ráno v klubu Lávka, kde byla plánovaná afterparty. Tam své zpoždění omluvil poruchou letadla.

To, o čem mluvil Miloš Veselý, šéf České unie sportu boxu profesionálů (ČUBP) a promotérské společnosti QWERT Boxing, která za celým večerem stála, že představení Mayweathera v Praze je důkaz toho, že nové vedení Unie to myslí s českým boxem vážně, se tedy tímto způsobem nepotvrdilo.

"Je trochu jako dítě"

Mnoho fanoušků, kteří určitě na galavečer přišli jen kvůli Mayweatherovi, tak dostalo od boxérského šampiona direkt. Veselý o ceně, kterou za světovou celebritu česká strana zaplatila, nemluví, ovšem mohlo jít až o miliony korun. Noc v luxusním hotelu, flotila limuzín, servis pro celý jeho početný tým a samozřejmě samotná finanční odměna.

"U Floyda Mayweathera je to složité, je trochu jako dítě. Když chce, tak chce, a když nechce, tak nechce. Máme s ním uzavřenou smlouvu, ale na druhou stranu on může říct, kolik to stálo a já vám to dám. A je mi to jedno," řekl Miloš Veselý a poukázal tak na fakt, že v ringu neporažený boxer je jedním z nejlépe vydělávajících sportovců světa.

"Těším se až se vrátím, abych mohl podpořit český box," řekl Mayweather při krátkém oficiálním proslovu v Lávce. Dnes večer by se měl muž s přezdívkou Money představit v Belgii, kde jeho evropská Tour skončí.

Odhadem dva tisíce diváků včetně známých osobností, jako je televizní kuchař Emanuele Ridi či rapper Rytmus, tak večer v Královce vidělo hlavně úspěchy českých boxerů. Desátou výhru v ringu si připsala Fabiana Bytyqi. Svůj zápas vyhrála i Lucie Sedláčková. "Oslavím to tak, že půjdu spát," uvedla po zápase. Obě domácí boxerky, které koučuje Lukáš Konečný, se staly držitelkami titulu mistryně Evropy kategorie WBO.

Mistrem České republiky organizace ČUBP se stal Josef Zahradník. "Nechtěl jsem na K.O. tlačit. Musí to přijít samo, po chybě soupeře. Jinak uděláte chybu vy," poznamenal. To Štěpánu Horváthovi se jeho souboj o mistra Evropy WBO podařilo ovládnout před limitem. A očekávaná boxerská akce tak mohla bez slibovaného dezertu v podobě vystoupení Mayweathera skončit.

