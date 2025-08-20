Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Maryna Bechová-Romančuková, účastnice tří olympijských her, se místo dálkařského a trojskokanského sektoru stala ozdobou sociálních sítí.
Ukrajinská atletka dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli pozitivnímu testu na metabolity testosteronu a hrozí jí, že už se do vrcholové atletiky nikdy nevrátí.
"Oddělilo mě to od mého světa, který jsem milovala. Ale nehodlám se vzdát svého jména a čistého svědomí," napsala po oznámení trestu.
Dopingová kontrola z prosince 2024 odhalila nepovolené látky a Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU) jí nabídla možnost přiznat provinění, čímž by si trest zkrátila o rok. To však Bechová-Romančuková odmítla.
"Nikdy jsem nepodváděla, nikdy jsem neudělala nic, co by znevážilo mou kariéru. Odmítla jsem podepsat dokumenty, které by znamenaly přiznání viny. Pro mě jsou důležité čest a lidská důstojnost," uvedla s tím, že plánuje odvolání k arbitráži.
Trest jí znemožní účast na dvou mistrovstvích světa i na olympiádě v Los Angeles 2028.
"Je to obrovská rána. Člověk se snaží celý život a pak stačí jedno rozhodnutí a všechno se může změnit," připustila.
Přesto se rozhodla přesměrovat svou energii jinam.
Její profil na Instagramu sleduje téměř půl milionu lidí a Bechová-Romančuková tam působí jako modelka i influencerka.
Spolupracuje s ukrajinskými značkami a fanoušci ji sledují nejen kvůli sportovní minulosti, ale i díky osobnímu příběhu a otevřeným vyjádřením.
"Je to vyčerpávající, hlavně po psychické stránce. Proto jsem se rozhodla dát si pauzu a soustředit se na rodinu a vlastní zdraví," vysvětlila.
Zatímco její sportovní kariéra zůstává v troskách, na sítích se proměnila v inspirativní postavu. Příběh sportovkyně, kterou zastavil dopingový verdikt, ale která našla jinou cestu k publiku, ukazuje, jak tenká je hranice mezi slávou na stadionu a popularitou na obrazovkách telefonů.