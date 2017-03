Fuksa po Riu zamířil na vojnu. Výcvik bral spíš s rezervou, navíc přibral pár kilo

před 1 hodinou

Rychlostní kanoista Martin Fuksa si s předloňského mistrovství světa dojel na pětistovce pro zlatou medaili a na dvojnásobné trati pro stříbro. Koncem srpna na domácí vodě v Račicích by samozřejmě rád tyto úspěchy zopakoval, zvláště když na olympiádě v Riu cestu na stupně vítězů nenašel. "Nejen v Račicích, ale ve všech letošních závodech chci potvrdit, že patřím do světové špičky," netajil v rozhovoru pro Aktuálně.cz svoje představy.

Jaký jste měl program po návratu z olympijských her?

Měl jsem báječné volné dny, nikoho jsem nemusel poslouchat. Jenže to se brzy v tříměsíčním vojenském přijímači změnilo. Přiznávám, že celý výcvik jsem bral s určitou rezervou. Snažil jsem se moc nevyčnívat, spíš různými úskalími jen proplouvat, ale zároveň jsem nechtěl být ani nějaký outsider. Čili mým záměrem bylo patřit do jakéhosi průměru. Jsem členem pražské Dukly, ale ve vojenském obleku každý den chodit nemusím. Uniforma je však nutností při různých slavnostních akcích.

Zmíněné tři měsíce jste nemohl ani trénovat?

Mohl, ale jen o víkendech. Jinak toto téměř "nicnedělání" se projevilo na váze, přibral jsem několik kilogramů. Jinak ale musím říci, že ty tři měsíce vojenského výcviku mi do života leccos přinesly.

Co bylo ve vaší zimní přípravě standardní a co výjimečné?

Měsíční soustředění v Portugalsku se stalo už tradicí. V této velice dobře známé destinaci jsem ve svém životě strávil celkem už přibližně tři čtvrtiny roku. Také letos bylo všechno na vysoké úrovni a určitě i proto se nyní cítím přímo skvěle. Vůbec poprvé jsem absolvoval třítýdenní vysokohorskou přípravu v Bulharsku. Pro nasbírání potřebných sil to bylo určitě správné rozhodnutí. V pestrém programu bylo lyžování, posilování, plavání, běhání a kromě jízdy na vodě vlastně skoro všechno.

S jakým záměrem do letošní sezony vstupujete?

Ve středu se vydám na deset dní do Chorvatska, kde budu trénovat už na vodě. Kdyby pak v dubnu bylo v Česku špatné počasí, tak bych se znovu vydal do Portugalska, nebo třeba do Itálie. Chci se co nejlépe připravit na první závody, které jsou na pořadu už začátkem května.

Které jste si zapsal do vašeho diáře?

Už jsem starý (smích) a s kategorii do 23 let jsem se musel rozloučit, což mě trochu mrzí. Mám v plánu se zúčastnit všech tří závodů Světového poháru, v půli července mistrovství Evropy v bulharském Plovdivu a koncem srpna samozřejmě světového šampionátu v Račicích. Z dalších domácích akcí je to především mistrovství republiky na 5 kilometrů a klasické nominační závody na Světové poháry.

Letošním vrcholem je domácí mistrovství světa. Co všechno mu podřídíte?

Před šampionátem nic neodsunu na vedlejší kolej, protože v každém závodě se snažím podat co nejlepší výkon. Mistrovství světa je sice vrchol, ale já chci být úspěšný ve všech závodech, v nichž budu startovat. Především v Račicích, ve špičkové konkurenci, však chci dokázat, že i bez medaile z olympijských her mám na to, abych patřil mezi nejlepší světové kanoisty. Takže s motivací nemám problém a třeba zkušenost z Ria mně v mém úsilí pomůže. Zatím je do šampionátu daleko, takže nějaký medailový tlak ještě necítím, ale třeba může přijít. Zatím mě těší, že hodně lidí se o mistrovství světa začíná už dnes zajímat.

