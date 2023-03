Box v područí ruského vlivu. Neudržitelné, vyhrožují i rozhodčím, nechápe český šéf

Ženské mistrovství světa v boxu je první velkou sportovní akcí, která navzdory trvající válce na Ukrajině přijala Rusy a Bělorusy zpět se vším všudy. Boxerky z těchto zemí zápolí pod vlastními vlajkami, tamní média referují o vítězství ruského sportu. Prezident českého boxu Marek Šimák vysvětluje v rozhovoru bojkot šampionátu i znepokojující vztahy na vrcholné scéně.

Mezinárodní boxerskou asociaci (IBA) vede Umar Kremljov, člověk blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Proto není moc překvapivé, že zrovna box jako první zrušil sankce proti Rusku a Bělorusku.

Na ženský šampionát do Nového Dillí dorazil i ruský ministr sportu Oleg Matycin a vyzval ostatní sportovní asociace, ať si vezmou box za příklad. Šéf českého boxu Šimák znepokojeně sleduje dění zpovzdálí, stejně jako dalších deset zemí se rozhodl akci bojkotovat.

Co říkáte na to, jakým způsobem IBA pojala MS v Indii?

Nelíbí se mi to. Nelíbí se to lidem, kteří souzní s Ukrajinou. Je to škoda pro celý box. Nejen pro ty, kteří tam nejsou, ale i pro ty, kteří tam jsou. IBA tím totiž zároveň bojuje s Mezinárodním olympijským výborem (MOV), snaží se ho vydírat skrze kvalifikace. MOV odebral boxerské asociaci v roce 2019 práva pořádat kvalifikace na olympiádu, ona teď tvrdí, že si udělá vlastní.

Mrzí vás, že zrovna váš sport jako první přijal Rusy a Bělorusy zpět?

Ano, můj názor se v tomto nemění. Bohužel IBA si jede svoje, chce pozvednout MS třeba nad olympiádu. Ale to je v boxu nesmysl.

Bylo by to jinak, kdyby šéfem IBA nebyl Rus Kremljov?

Jde o to, jaký má vliv. A jaký vliv by měl, i kdyby šéfem nebyl. Evropa je proti němu malá, je potřeba, aby se probraly další světadíly jako Afrika a Asie. Jejich zástupci totiž věří, že to, co Kremljov dělá, je dobře. Já ne.

Jak těžké bylo učinit rozhodnutí o bojkotu? Přeci jen i v boxu je MS svým způsobem vrcholem přípravy, nebo ne?

To sice ano, ale pro nás je alfou a omegou tohoto roku kvalifikace na olympiádu, která bude v létě na Evropských hrách v Krakově. Na MS do Indie odjeli třeba Slováci, ale jejich nejšikovnější holka omarodila a prohrála. Hygienické podmínky tam nejsou nic moc, to je další věc. A ještě k tomu bojkotu, box nemůže jít proti celému světu, to je nesmysl. Kdyby tam Rusky a Bělorusky byly bez vlajek, tak budiž. Ale takhle ne.

To byste bral?

Asi ano, kdyby startovali neutrálně. Takhle něco vyhrají a budou se bít do prsou. Stejné to bylo už v únoru na Světovém poháru v Maroku. Všechny olympijské asociace byly vyzvány, aby Rusy a Bělorusy nepřijímaly, ale box si jede po svém.

Jak přijaly váš bojkot české reprezentantky? Objevil se i nesouhlas?

Je hodně názorů, že by se politika neměla míchat do sportu. Ale co znamená nemíchat se do sportu? Pro mě je to hlavně boj o olympiádu, aby tam box zůstal. Jinak ztratí obrovskou prestiž. Naše holky říkaly, že MS je jeden z vrcholů, ale nesouhlasí s tím, jak to v Indii je. Stejně zopakuju, že já beru jako vrchol kvalifikaci na olympiádu.

Nizozemka Megan de Clerová se rozhodla jít proti bojkotu vlastní výpravy a na MS startuje pod vlajkou IBA.

IBA to nabídla sportovcům ze zemím, které MS bojkotují. Nizozemka odjela na náklady IBA, startuje tam pod neutrální vlajkou. To je špatně, takhle tam měly startovat Rusky a Bělorusky.

Před několika týdny se objevila zpráva, že IBA s vámi kvůli bojkotu zahájila disciplinární řízení. Co to v praxi znamená?

Jsme připravení, ale zatím se oficiálně nic neděje. Řešíme, jestli IBA vůbec má nějakou disciplinární komisi. Jsme v kontaktu s lidmi z USA, nabídli nám spolupráci i případné zastupování.

Šampionát bojkotuje celkem 11 zemí, vedle vás a Spojených států ještě třeba Velká Británie nebo Kanada.

Amerika byla první, my jsme na to hned reagovali. Vystoupili jsme proti propagaci Ruska, které je ve válce. Ale je dobře, že jsou tam velké státy, nikdo to nemůže jen tak přejít. Budeme to řešit dál.

Mluvilo se o tom, že boxu hrozí dokonce vyloučení z programu olympiády v Paříži 2024. Považujete to za reálnou hrozbu?

To ne, v Paříži už se na tom pracuje, v programu to je. Ale problém je, že IBA vyhrožuje také rozhodčím, kteří budou řídit nominace na olympiádu. Přitom už pro Tokio to tak bylo, kvalifikační systém byl mimo IBA. Oni jim ale vyhrožují, že jim seberou licence, nebudou je zvát na turnaje.

Kudy vede cesta ven?

Buď dokážeme sehnat více než polovinu hlasů a Kremljov se přehlasuje. Což moc reálné není, protože Evropa je na to malá. Druhá varianta je, že se třeba založí nová asociace, kterou MOV uzná. Tenhle stav ale není udržitelný, a kdyby box přišel o olympiádu, půjde dolů prestiž, půjdou dolů dotace a všechno okolo.