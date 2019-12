Vyhýbala se kontrole, nebo agresivním komisařům? Maratonkyně tvrdý trest nepřijala

Vicemistryně Evropy v maratonu Clémence Calvinová z Francie nesmí čtyři roky závodit.

Trest dostala za to, že se v březnu v Maroku vyhnula dopingové kontrole. Suspendována byla již v dubnu, francouzský soud ale nedlouho poté zastavení činnosti dočasně zrušil. Nyní devětadvacetiletá běžkyně řekla agentuře AFP, že obdržela čtyřletý trest, nadále ale trvá na své nevině.

Podle pravidel Světové antidopingové agentury WADA se odepření testu rovná pozitivnímu výsledku. Běžkyně nicméně od počátku kauzy tvrdí, že antidopingoví komisaři se k ní v Maroku chovali agresivně a vydávali se za policisty. Její tvrzení Francouzská antidopingová agentura popřela.

Calvinová trest nehodlá akceptovat. "Obrátím se na Státní radu, nezávislé justici důvěřuji. AFLD (Francouzská antidopingová agentura) není ani objektivní, ani nestranná," řekla běžkyně AFP. Na čtyři roky má zastavenou činnost i její manžel a trenér Samir Dahmani.

Calvinová získala stříbro v maratonu na loňském ME v Berlíně, kde o tři sekundy porazila bronzovou Evu Vrabcovou Nývltovou. Je také vicemistryní Evropy v běhu na 10.000 metrů z roku 2014. Letos v dubnu poté, co soud provizorně zrušil její suspendaci, vylepšila při Pařížském maratonu francouzský rekord na 2:23:41. Jeho platnost ale závisela na výsledku dopingové kauzy a neměl by tedy být uznán.