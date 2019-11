Mamutí můstek je obrazem naší hrozné infrastruktury, přiznal šéf skokanů Janda

Na novou sezonu, která začíná už příští týden v polské Visle, čeští skokani na lyžích opět trénovali v zahraničí. Tuzemské můstky jsou v katastrofálním stavu.

Není však vyloučeno, že za rok už se budou připravovat v domácích podmínkách. "Nechci předbíhat, ale na konci tunelu už vidím světlo. Vždyť začátkem února příštího roku se na Ještědu bude konat mezinárodní FIS CUP a posun k lepším časům by měl nastat i na dalších můstcích," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jakub Janda, bývalý vynikající reprezentant a od loňska nový šéf úseku skoků na lyžích.

V Liberci bude tedy můstek už letos v provozu?

To ještě ne, ale na svůj profil opět obdržel certifikát. Pro závody Světového poháru to však nestačí. Je nutné vytvořit podmínky pro ledovou stopu a nesmí chybět větrné zábrany. S tím pochopitelně souvisí i finanční náklady, a proto je moc důležité, že se podařilo získat potřebné dotace. Město Liberec i kraj přispěly 15 miliony korun a přibližně stejnou částku by mělo poskytnout ministerstvo školství.

Na trénink by vytvoření ledové stopy nestačilo?

To by pochopitelně stačilo, ale stálo by to kolem jednoho a půl milionu korun, což je v rozpočtu Českého svazu lyžařů obrovská částka. Nepomůže nám ani technický či přírodní sníh, kterého by muselo napadnou 70 - 80 centimetrů.

Zatím tedy na Ještědu nelze ani trénovat…

Do února to prostě není možné, i když bychom tuto možnost samozřejmě uvítali. Nejenže se reprezentace musí za nemalé finanční částky připravovat mimo republiku, ještě k tomu vznikla jedna nepříjemnost. Některé státy ve střední Evropě často můstky pro zahraniční zájemce uzavřou a dají prostor pouze svým závodníkům. Proto se těším, že od příštího roku tento problém nebudeme muset řešit a v lednu 2021 budeme moci být organizátory plánovaného Světového poháru.

Začíná se také v Harrachově blýskat na lepší časy?

Ještě probíhají nějaká jednání, ale už letošní otevření můstků K 40 i K 70 pro děti a juniory je na dobré cestě. Věřím, že se to podaří, a to nejen pro tréninky, ale i pro uspořádání závodů. Vekou zásluhu na tom mají bratři Slavíkové a pomohla i veřejná sbírka. Mladým skokanským talentům musíme věnovat daleko víc pozornosti než dosud. Je to základ pro výchovu nové generace. Přitom nejde jen o Harrachov, máme několik dalších středisek, například v Desné, Rožnově, Kozlovicích a dalších místech. Aspoň části naší skokanské základny budeme schopni vyhovět.

V Harrachově čeká už hodně dlouho na rekonstrukci mamutí můstek. Je naděje, že se jí v dohledné době dočká?

Mamuťák je přesným obrazem naší hrozné infrastruktury. Je to hodně smutný příběh. V roce 2024 má být Česká republika pořadatelem mistrovství světa, ale když na jeho rekonstrukci nebudou peníze ze státní pokladny, tak by bylo zle. Přitom jde o jeden z pěti unikátních můstků na světě a v "novém kabátě" by byl celoročně využit. Každý rok by se mohl v Harrachově pořádat Světový pohár a Mezinárodní lyžařská federace uvažuje o Grand Slamu právě na současných pěti mamutích můstcích. Byl by to sportovní, společenský i finanční přínos a peníze by mohly jít na přípravu mládeže.

A jaké kroky vedou ke zlepšení současné situace ve Frenštátě?

Před třemi lety se v areálu legendárního skokana Jiřího Rašky podařilo zachránit pozemky pod můstky. Vznikla architektonická studie, plány, projektová dokumentace a snad do dvou let by mohla začít rekonstrukce můstku K 95. Dost věcí se řeší brigádnicky, ale hlavní slovo musejí mít odborníci - a vedle nich peníze!

Jaká je současná ekonomická situace vašeho úseku?

K získání sponzorů vede hodně trnitá cesta. Jednoho zajímavého se mi podařilo získat a snad se k němu ještě někdo připojí. Reprezentace je ekonomicky zajištěna, ale finance potřebujeme hlavně pro nadějné mládí, kterému se ve všech našich střediscích, včetně trenérů, snažíme vytvořit odpovídající podmínky.

Zmínil jste se o reprezentaci. V jakém světle ji na začátku sezony vidíte?

Jsem optimista. Jedničkou je Roman Koudelka, který by chtěl ještě trochu vylepšit loňskou úspěšnou sezonu. Viktora Poláška zdobí titul juniorského mistra světa a získal i zkušenosti z kategorie mužů. Filip Sakala, syn mistra světa v letech z roku 1994, je velkým talentem, jen ještě potřebuje své skoky vypilovat. Vojtěch Štursa měl určité zdravotní problémy, je však v pohodě a plný chuti. Čestmír Kožíšek má za sebou operaci, ale už je v tréninku. Třeba nám něco napoví či více prozradí první závod Světového poháru.