Reprezentace chce Američany s českými kořeny. Šéf říká: Citlivé, ale tým to nerozloží

před 1 hodinou
Předseda České baseballové asociace Petr Ditrich označil zisk bronzu na mistrovství Evropy v Rotterdamu za splnění dlouholetého cíle. Výběr trenéra Pavla Chadima vybojoval premiérovou medaili po sobotnímu vítězství nad Španělskem 9:2 a Ditrich si úspěchu vážil o to víc, že Češi uspěli i v sílící konkurenci. Také on v rozhovoru s novináři vyzdvihl posun národního týmu a vyhlížel další výzvy.
Čeští baseballisté na ME 2025
Čeští baseballisté na ME 2025 | Foto: Fotobanka ČBA

"Máme co oslavovat. Je to viditelný rozdíl. Medaili jsme strašně dlouho chtěli a byl to logický cíl. Čtvrtí a pátí jsme už byli mnohokrát, to už ani nepočítáme. Ale být o ten stupínek výš, je super," uvedl Ditrich.

Češi vyhráli na ME čtyři ze šesti zápasů a vylepšili dosavadní maximum, kterým bylo čtvrté místo z roku 2014. "Tehdy se ale turnaj hrál jiným způsobem. Bylo to i jednodušší, protože nebylo tak silné Španělsko, Velká Británie nebo Francie. Konkurence stále roste a i systém turnaje je takový, že je tam také faktor losu, který je někdy příznivý a někdy ne," podotkl Ditrich.

Chadimův výběr potvrdil vzestup, který se projevil už před třemi lety v úspěšné kvalifikaci o postup na World Baseball Classic. Od té doby se tým ještě posunul a získal další zkušenosti. Češi si na turnaji poradil si i s absencí Marka Chlupa, Daniela Padyšáka, Michala Kovaly či Martina Schneidera.

"Daří se držet vysokou výkonnost. Zapojují se noví hráči, což je důležité. Uvidíme, jsou před námi také další turnaje. Ale mistrovství Evropy je důležité," řekl Ditrich.

V Rotterdamu se vedle zkušených hráčů představili také mladíci jako Max Prejda, Filip Kollmann či Michal Šindelka. Podle Ditricha jde o pozitivní signál.

"Oceňuju to strašně moc. Myslím, že super kvalitní hráč se zrodí z množství hráčů, kteří jsou na tom relativně dobře. A to tam teď máme. Když jsem si četl před utkáním o bronz roster, tak jsem ani nevěděl, kdo tam bude házet a koho bych tam poslal, protože každý z nich je nějakým způsobem zajímavý a dobrý," uvedl Ditrich.

Američané s českými kořeny

Po mistrovství Evropy Češi absolvují v listopadu dva přípravné duely se čtvrtým týmem světa Jižní Koreou. V březnu se znovu představí na World Baseball Classic, kde se vedle Korey utkají v základní skupině s Japonskem, Tchaj-wanem a Austrálií. Podle Ditricha by tým mohlo do té doby posílit několik hráčů z USA s českými kořeny.

"Mohli bychom mít na Classic nějakého nadhazovače. To je hodně konkrétní. Jméno říkat nechci," uvedl Ditrich. "Řekl bych, že jsou tři až čtyři hráči rozjednaní. Byl bych rád za dva nebo tři. Kdyby to byl nějaký finální výsledek, tak by to bylo dobré," podotkl.

"Máme to projednané tak, že jednotlivce ve vysoké kvalitě bychom chtěli. Problém je, že nejsme schopni je sehnat. Získat český pas je obtížné. Lidé na to mohou mít různý názor, ale já si prostě myslím, že by dva nadhazovači a jeden pálkař byli vítaným posílením toho silného týmu," podotkl šéf svazu.

Zároveň ale chce dál zachovat české jádro a většinu. "Určitě bych to nechtěl tak, jak to mají jiné země, že tam hraje jeden, co se narodí v té zemi. To je druhý extrém. Ale dá se z toho udělat i něco pro kluky, kteří nebudou na hřišti. Dva nadhazovači znamená ani ne jeden hráč. Myslím, že tým to nerozloží. Jsem přesvědčený, že Pavel (Chadim) má pro zapracování cizinců velký cit. Není to takové, že by se to mohlo obrátit proti nám, že by to mohlo být demotivující. Je to samozřejmě citlivé, ale já bych se tomu nebránil," doplnil Ditrich.

 
