"Jak ti začnou bolesti, je to špatné." Stav Chomy se zhoršil, nadějí je chemoterapie

"Proč jsem skončil opět v nemocnici? Těžká otázka, lehká odpověď. Mám bolesti, které začaly zlehka - ještě v době, kdy jsem byl v Nizozemsku," popisoval svůj stav v novém videu Choma, který poslední měsíce trávil svým oblíbeným koníčkem: cestováním.
Po návratu do České republiky byly bolesti čím dál intenzivnější, proto třiadvacetiletý florbalista zavolal lékařům do Brna. "Nechci říkat, že bych to vzdával, ale už jsem byl nalomený. Jak ti začnou bolesti, víš, že je to špatné. Že se ti může krátit ten život, že už to nebude dobré."
Absolvoval celou řadu testů a odběrů, aby lékaři přišli se zdrcující diagnózou. "Mluvil jsem s profesorem Štěrbou, viděl jsem snímky z cétéčka a ty metastázy mám ve všech kostech. Ale brutálně," popisoval.
Právě profesor Jaroslav Štěrba, dlouholetý přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, však dodal Chomovi novou motivaci bojovat.
"Říkal mi jedinou variantu, která se nyní dá dělat. Nasadí mi chemoterapii, která mi ty metastázy zničí. Když jsem viděl jeho zapálení, jak se do toho pouštěl, dodalo mi to druhý dech, abych nebyl tak skleslý. Protože tím, čím jsem si prošel za poslední tři roky, to si nikdo neumí představit," vysvětloval.
Lékaři Chomovi diagnostikovali maligní nádor v týlní oblasti hlavy, takzvaný meduloblastom, v roce 2023. Po operaci v Městské nemocnici Ostrava následovala radioterapie a chemoterapie na Dětské onkologické klinice v Brně.
Jeden čas to vypadalo, že lékaři rakovinnou tkáň vybrali beze zbytku a že se bývalý florbalista FBC Ostrava se zákeřnou nemocí popral úspěšně.
Jenže na začátku letošního roku přišla ještě větší rána: nádor recidivoval a metastázoval do kostí. Zbývají ti měsíce, možná jen týdny života, slyšel od specialistů.
Od té doby točí videa, v nichž svůj boj s nemocí popisuje. S obdivuhodnou odvahou a s pozitivním nadhledem.
Jeho sdílení podrobností z léčby nejenže může fungovat jako inspirace pro lidi s podobným onemocněním, ostatním zase dává najevo třeba to, že je důležité naučit se vážit si i na první pohled běžných věcí.
K náhlému zhoršení stavu došlo nyní po čtyřech měsících, kdy se Choma cítil lépe a mohl se věnovat cestování nebo komentování florbalových zápasů.
Nyní je po další operaci, lékaři mu navíc odebrali vzorky kosti a absolvoval také lumbální punkci.
Podstupuje cykly chemoterapie, které bude střídat s pobytem doma v Ostravě. Bolesti mu mají mírnit fentanylové náplasti.
"Je otázka, jestli se to vyřeší. Jestli nebudu mít bolesti a budu moci cestovat, tak budu cestovat. Pokud ne, tak co mi holt bude zbývat," prokázal, že neztrácí humor ani v těch nejtěžších chvílích.