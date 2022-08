"Mám strach, abych se během hry nepozvracela." Jediná Češka jde do British Open

Golfistku Janu Melichovou dojala atmosféra turnaje British Open, který dnes začíná a na němž se představí jako jediná Češka.

Vítězka červnového podniku Ladies European Tour v Berouně si na skotském hřišti Muirfield zatrénovala s hvězdnými sestrami Jessicou a Nelly Kordovými, což označila na neuvěřitelný zážitek.

"Dojmy z British Open jsou naprosto úžasné, je to ještě lepší, než jsem si to představovala. Mezi profesionálkami jsem jenom dva měsíce, takže nestačím zírat. Když jsem přišla do klubovny, tak mi ukápla slza," uvedla Melichová.

Ocenila špičkovou úroveň posledního letošního turnaje LPGA Tour kategorie major. "Lidé mi sbírají míče, hrabou po mně pískové překážky a pořád se ptají, jestli něco nepotřebuju," pochvalovala si.

"Když jsem viděla, jak jsou tady postavené tribuny, tak mám strach, abych se během hry nepozvracela," přiznala čtyřiadvacetiletá golfistka. "Strašně moc si tuhle pohádku užívám," dodala.

Velký dojem na ni udělaly Američanky českého původu sestry Kordovy. "V pondělí jsem viděla, že mají ve flightu volno, takže jsem si s nimi prošla hřiště. Byl to neuvěřitelný zážitek. Ze začátku jsem z toho měla nervy, takže jsem moc nemluvila, ale po pár jamkách jsem zjistila, že jsou to normální hráčky jako já a stres opadl," popsala Melichová setkání s dcerami bývalého českého tenisty Petra Kordy.

Měla také radost, jak ji přijala světová golfová špička. "Všichni mi tady gratulují k vítězství na turnaji a pořád říkají, že když jsem vyhrála jednou, tak vyhraju znovu. Opakují mi, ať se nestresuju z atmosféry a neustále mě podporují, což je neuvěřitelné," dodala Melichová.

British Open je jedním ze dvou evropských a celkově pěti majorů sezony, dosud na něm hrála jen Klára Spilková. Letošní turnaj nabízí prize money 6,8 milionu dolarů. Loňský titul z Carnoustie obhajuje Švédka Anna Nordqvistová.