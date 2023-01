"Mám prostě velkou hubu." Američan odmítá obvinění, že na MS kousl soupeře do ruky

Americký házenkář Paul Skorupa na mistrovství světa kousl soupeře do ruky a hrozí mu disciplinární trest. Třiadvacetiletý rodák z Düsseldorfu odmítá, že by protivníka hryzl úmyslně.

Skorupa se provinil ve čtvrtečním zápase proti Bahrajnu, kterému výběr USA podlehl 27:32 a ve čtvrté osmifinálové skupině je bez bodu poslední.

Rozhodčí si incidentu podle agentury DPA nevšimli a začali se jím zaobírat až poté, co jim Husajn al-Sajjád ukázal krvácející ruku.

Skorupa dostal červenou kartu a po zhlédnutí videa mu sudí udělil ještě modrou kartu. Tu zavedla mezinárodní federace IHF pro vážné prohřešky, po kterých mohou hráči obdržet zákaz startů.

Skorupa den po utkání vinu odmítl. "Neskutečně mě štve, co se píše. Mluví se teď o mně od Švédska po Bosnu. Ale není to pravda. Rozhodčí udělal chybu," řekl německému listu Lübeck News.

Chtěl prý jen bradou sevřít soupeřovu paži. "Ale mám prostě velkou hubu," hájil se Skorupa.

"Já jsem to neviděl, ale říkali, že ho kousl. Jestli je to tak, pak je to na červenou a modrou kartu," uznal americký kouč Robert Hedin.

Skorupa, který hraje v rodném Německu druhou ligu za VfL Lübeck-Schwartau, pomohl Američanům v úvodu turnaje v základní skupině k první výhře na MS v historii nad Marokem. Další tři zápasy USA prohrály.