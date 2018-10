Nebezpečná Pardubická? Kůň se může fatálně zranit i ve výběhu, říká majitel vítěze

před 47 minutami

Jako majitel Tzigana Du Berlais slavil výhru svého koně, coby předsedu Jockey Clubu ho těšily plné tribuny. Radost z úspěšné Velké pardubické kalila Jiřímu Charvátovi jen nešťastná smrt Vicodyho na Taxisově příkopu.

Divácký zájem o letošní Velkou pardubickou byl vyšší než obvykle. Jak jste jako šéf českého Jockey Clubu spokojený?

Pochopitelně s vysokou návštěvou spokojený jsem. Jednak je to významný příjem pro pořadatele dostihu a jednak vysoká návštěva zprostředkovaně přitahuje zájem i k ostatním dostihům. Připomenu, že u nás máme 57 dostihových dní na přibližně 10 závodištích.

Jste majitelem vítězného koně dostihu. V jakém momentu závodu jste si řekl, že Tzigane vyhraje?

Až v okamžiku, kdy se po posledním skoku dostal před Hegnuse.

Žokej Faltejsek řekl: "Dostal jsem dobrého koně. Kdyby to nevyšlo letos, vyhráli bychom příští rok." Je Tzigane budoucí dostihová hvězda?

Ano, Tzigane by v cross country mohl být na českých drahách hvězdou. Ukazují to i seznamy posledních vítězů Velké pardubické. Objeví-li se totiž mladý, nadějný vítěz, zvítězí zpravidla vícekrát. Za příklady slouží Tiumen nebo Orphee des Blins.

Jaké jsou Tziganovy naděje na zahraničí?

Tato odpověď úzce souvisí s účastí, či neúčastí zahraničních koní ve Velké pardubické. Vrchol překážkové sezony u nás přichází na podzim. Na ostrovech právě v tuto dobu sezona začíná. Proto se angličtí a irští koně Velké pardubické neúčastní. Nejsou prostě ještě ve formě. Perspektivně si myslím, že Tzigane by se mohl účastnit podzimních dostihů v Cheltenhamu. Tím by jeho kariéra nemusela mít v roce dva vrcholy, ale sezonu by si jen o měsíc až šest týdnů prodloužil.

Trenér Tůma hodnotil sezonu jako tragickou. Jak byste ji komentoval vy? Je vítězství v Pardubicích jistou satisfakcí?

Pan Tůma je k jiným i k sobě velmi přísný člověk. Za neúspěch považuje i to, s čím by byl každý druhý spokojený. Objektivně má však nejlepší výsledky a považuji ho za nejlepšího trenéra. Letošní sezona není tragická podle výsledků. Letos máme celkem ze 105 startů 24 vítězství a 58 umístění. Trenér Tůma tragičností sezony myslel, že jsme přišli v tréninku ze zdravotních důvodu o dva mladé koně. Jsem si jist, že vítězství v Pardubicích je pro něho velkou satisfakcí.

Zároveň řekl, že v sezoně uvažoval, že skončí. Budete ho přemlouvat?

Jestli trenér Tůma uvažoval, že skončí, nevím. Kdyby tak chtěl učinit, v žádném případě bych ho nepřemlouval. V každé mé firmě platí navíc pravidlo, že kdo odejde, nemůže se vrátit.

Po čtyřech letech se na Velké smrtelně zranil kůň. Jaké to je pro majitele stáje, když někdy přijde o koně?

Je to věc velmi smutná. Mně se to stalo také. Ovšem koně se nezraňují pouze při dostizích. Zraňují se při tréninku, fatálně se často zraní i ve výběhu. Mám jednu osobní zkušenost. Měl jsem výbornou rovinovou kobylu Never Blue. Fanda Holčák ji chtěl po konci rovinové kariéry do překážek. Chtěl jsem předejít případnému zranění a dal jsem ji do chovu. V hřebčíně se málo pohybovala a zemřela na koliku.

Velká je bezpečnější než dřív. Jak běžná jsou podobná zranění na dostizích v Evropě?

Pochopitelně v každém sportu se musí riziko zranění minimalizovat. V překážkových dostizích to znamená učinit překážky korektními, tedy takovými, aby je dobře natrénovaný kůň zvládl. Chyby na překážkách se většinou dělají proto, že kůň buď neumí skákat nebo je v průběhu dostihu unaven a dělá chyby, jede dostih nad své možnosti. Pochopitelně jsou vedle toho i osudové smutné náhody, ale to je jako nehoda na silnici. To byl i případ Vicodyho.

Je nějaká teoretická šance koně s takovým zraněním zachránit?

Nejsem veterinář. Problém vyléčení zlomeniny u koně spočívá v tom, že kůň nepochopí, že si na zlomenou nohu nesmí stoupnout. Pokud vím, se zlomeninou nohy byl vyléčen snad pouze Mill Reef.