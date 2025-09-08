Ostatní sporty

Každou noc zažívala hrůzu. Německou hvězdu sledoval stalker, případ skončil tragicky

Ondřej Zoubek
před 1 hodinou
Má tři medaile z olympiády, třikrát vyhrála biatlonový Světový pohár. Magdalena Neunerová byla svého času mimořádně oblíbenou sportovkyní, především doma v Německu. Teď však odhalila stinnou stránku své popularity.
Magdalena Neunerová s cenou pro nejlepší sportovkyni Německa roku 2012
Magdalena Neunerová s cenou pro nejlepší sportovkyni Německa roku 2012 | Foto: Profimedia

Osmatřicetiletá Neunerová se před několika dny v podcastu Die Gruaberin svěřila s problémem, který jí otravoval život v dobách největší slávy.

Dvojnásobnou olympijskou vítězku z Vancouveru 2010 a majitelku 12 zlatých medailí z mistrovství světa roky v Německu pronásledoval stalker.

"Každou noc byl před mým domem a sledoval ho. Věděla jsem, že je tam každou jednu noc," popisovala Neunerová mrazivé zážitky.

V létě 2010 po zmíněné olympiádě ve Vancouveru se stalker dokonce pokusil vniknout do domu Neunerové přes terasu. Odvedla ho policie, muž dostal soudní zákaz přiblížit se k oběti, ani tehdy však podle biatlonistky problémy neskončily.

"Každý den jsem od něj dostávala dopisy. Předávala jsem je policii, ale v podstatě se nic nestalo, nijak mi nepomohli. Po západu slunce jsem nevycházela z domu," líčila.

Trpěla poruchami spánku, pracovala s mentálním koučem. Obavy měla i na tréninkových pobytech v zahraničí, bála se chodit ven.

"Strach mi vzal neuvěřitelné množství energie do života," poznamenala Neunerová, která ukončila kariéru už jako pětadvacetiletá kvůli nedostatku motivace.

V podcastu prozradila, že duševně nemocný muž, který ji pronásledoval, nakonec spáchal sebevraždu.

"Bylo tragické, že si vzal život. V jistém smyslu jsem s ním soucítila, ale zcela upřímně to pro mě bylo uklidňující," podotkla rodačka z Ga-Pa.

V roce 2014 si vzala Josef Holzera, s nímž se zná od školních let, a dnes spolu vychovávají dva syny a dceru. "Prožívám teď život relativně bez strachu, překonala jsem to," podotkla Neunerová.

0:30

Stalking je v poslední době žhavým tématem v ženském tenisu.

Britka Emma Raducanuová přerušila v únoru svůj zápas na turnaji v Dubaji a v slzách žádala rozhodčí o vyvedení muže na tribuně. Něco podobného předvedla na Wimbledonu také reprezentantka Kazachstánu Julia Putincevová.

A Karolínu Muchovou před několika dny na US Open vystrašil zase expřítel. V duelu druhého kola proti Soraně Cirsteaové se rozplakala a gestikulovala do hlediště.

"Můj expřítel se občas objevuje na místech, kde jsem já a kde by být neměl. Řekla jsem mu, jestli může jít pryč. Nejdřív nešel, ale pak odešel," vysvětlovala Češka po utkání, které navzdory této situaci dokázala vyhrát.

