Přeskočit na obsah
Benative
1. 3. Bedřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Maděrové druhý závod v Polsku nevyšel, vypadla už v kvalifikaci

ČTK

Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku dnes v kvalifikaci obsadila 19. místo a nenaváže na druhou příčku ze sobotního úvodního závodu.

Zuzana Maděrová
Zuzana Maděrová Foto: REUTERS
Reklama

Dvaadvacetileté české reprezentantce se vůbec nevydařila první kvalifikační jízda v modré dráze, v níž zaznamenala až 32. čas. Ve druhé jízdě v červené dráze sice byla nejrychlejší, v součtu ale za postupovou šestnáctkou zaostala o 36 setin.

Kvalifikaci vyhrála stejně jako v sobotu Japonka Cubaki Mikiová, která pak Maděrovou porazila i ve finále a upevnila si vedení v průběžném hodnocení seriálu SP.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
"IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu," uvedla v neděli ráno izraelská armáda. Nad Teheránem se vznáší hustý dým; 1. 3. 2026.
"IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu," uvedla v neděli ráno izraelská armáda. Nad Teheránem se vznáší hustý dým; 1. 3. 2026.
"IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu," uvedla v neděli ráno izraelská armáda. Nad Teheránem se vznáší hustý dým; 1. 3. 2026.

ŽIVĚIzrael znovu udeřil na Teherán. Írán útoky oplácí, Trumpově varování navzdory

Izraelská armáda v neděli oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, USA na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal předtím americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Írán ale v v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu pokračuje. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě.

Ester Ledecká v cíli super-G v Soldeu
Ester Ledecká v cíli super-G v Soldeu
Ester Ledecká v cíli super-G v Soldeu

Ledecká září v super-G. Celkově je ve Světovém poháru už čtvrtá

Lyžařka Ester Ledecká obsadila ve druhém superobřím slalomu na Světovém poháru v Soldeu šestou příčku. Trojnásobná olympijská vítězka dnes v Andoře zaostala o 78 setin sekundy za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková si 42. místem vylepšila maximum ve Světovém poháru.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama