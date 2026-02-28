Přeskočit na obsah
28. 2.
Sport

Fantastická Maděrová. Po zlaté olympiádě zazářila i ve Světovém poháru

ČTK

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila při prvním startu po vítězství na olympijských hrách druhá v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v polské Krynici.

Zuzana Maděrová
Zuzana MaděrováFoto: REUTERS
Ve finále dvaadvacetiletá česká reprezentantka nestačila na Japonku Cubaki Mikiovou, která ji jako jediná porazila už v dopolední kvalifikaci.

Na stupně vítězů v elitním seriálu se Maděrová prosadila pošesté v kariéře a počtvrté v této sezoně. Druhá byla i v prosinci v Davosu a předloni v lednu v rakouském Simonhöhe.

V průběžném pořadí si polepšila o jednu příčku a je čtvrtá.

Vedení v pohárovém hodnocení si upevnila Mikiová, pro kterou skončila olympiáda v Itálii zklamáním, když se v Livignu musela spokojit s šestým místem za Ester Ledeckou.

V dnešní kvalifikaci zaostala Maděrová za Japonkou o 31 setin sekundy. V osmifinále porazila o 62 setin Nizozemku Michelle Dekkerovou, ve čtvrtfinále byla o 16 setin rychlejší než Italka Lucia Dalmassová.

V semifinále česká snowboardistka předčila o 59 setin Němku Ramonu Theresii Hofmeisterovou, kterou před třemi týdny vyřadila ve čtvrtfinále olympijského závodu.

Finále odstartovala lépe Maděrová, ale Mikiová se před ni dostala a v závěru při riskantní jízdě olympijská šampionka neprojela branky.

Další příležitost stát se pátou českou vítězkou závodu Světového poháru ve snowboardingu bude mít Maděrová v neděli. Příští zastávku bude mít seriál za týden ve Špindlerově Mlýně.

Závod mužů v Krynici vyhrál Ital Maurizio Bormolini.

SP ve snowboardingu v Krynici (Polsko) - paralelní obří slalom:

Muži: 1. Bormolini (It.), 2. I Sang-ho (Korea), 3. Gaudet (Kan.).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 18 závodů): 1. Bormolini 620, 2. March (It.) 557, 3. Karl (Rak.) 516, ...55. Minárik (ČR) 1.

Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Maděrová (ČR), 3. Hofmeisterová (Něm.).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 18 závodů): 1. Mikiová 780, 2. Caffontová 690, 3. Dalmassová (obě It.) 522, 4. Maděrová 527, ...25. Ledecká 100, 37. Keclíková (obě ČR) 31.

